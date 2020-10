Cristina Marino, fidanzata di Luca Argentero, pronta a sposarsi dopo la nascita della figlia Nina Speranza: “E’ nei nostri piani”, dice l’attore.

Bellissima, con un fisico mozzafiato dopo pochi mesi aver messo al mondo la prima figlia, Nina Speranza, frutto del suo amore con Luca Argentero, Cristina Marino lascia tutti letteralmente senza fiato. Con un look naturale, i suoi lunghi capelli biondi e mossi, seduta su una vasca da bagno, la fidanzata di Luca Argentero è una bellezza mozzafiato che è sempre più innamorata di Argentero con cui vive un amore importante e che, dopo essere stato coronato dalla nascita della figlia, sarà presto coronato anche dal matrimonio.

Cristina Marino, il fidanzato Luca Argentero conferma le nozze: “E’ nei nostri piani. Faremo un matrimonio tranquillo”

Bellissimi, innamorati e sempre più uniti. Luca Argentero e Cristina Marino, genitori della piccola Nina Speranza che, per entrambi, è la prima figlia, formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due vivono la loro storia lontano dalle luci dei riflettori proteggendo la propria privacy e quella della loro bambina la cui nascita ha cambiato per sempre le loro vite. Un amore importante quello di Argentero e della Marino che sarà presto coronato dal matrimonio come ha confermato lo stesso Luca in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni per presentare le nuove puntate della fiction campione d’ascolti della Rai “Doc – Nelle tue mani”.

“Prima è rimasta incinta, poi c’è stato il covid, ma appena sarà possibile il matrimonio è nei nostri piani da un po’. Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante”, ha dichiarato l’attore parlando della compagna. Argentero ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sulla figlia, nata lo scorso maggio: “Nina Speranza è una grande gioia che ti cambia la vita, che ti cambia in meglio. E mi sembra che ci sia sempre stata, non riesco adesso ad immaginare un mondo senza di lei”.

Sempre più innamorati, sempre più uniti e sempre più sicuri di voler stare insieme, i fiori d’aranco per Argentero e la Marino si avvicinano.