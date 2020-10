I segni zodiacali che quando amano vanno fuori di testa

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che quando si innamorano non capiscono più niente perdendo letteralmente la testa. E quali invece riescono a mantenere il controllo.

Il modo in cui sperimenta l’amore cambia da persona a persona e rende ognuno di noi diverso nel suo genere. Ci sono però dei modi di fare che possono dipendere dalle esperienze di vita, dal temperamento e, ovviamente, dall’influenza delle stelle. Ci sono infatti dei segni zodiacali che tendono a vivere l’amore in modo più passionale mentre altri riescono a contenersi con più o meno fatica. Tutte variabili che variano da persona a persona anche in base all’ascendente zodiacale.

Per capirne di più, oggi cercheremo di capire quali sono i segni zodiacali che quando si innamorano tendono a perdere la testa. E nel farlo vedremo anche in che modo lo fanno. Allo stesso tempo, vedremo anche quali, invece, riescono a controllarsi senza troppi problemi.

I segni zodiacali che da innamorati perdono la testa

Ariete – Quelli che si buttano a capofitto nella relazione che vivono

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che vivono tutto alla massima potenza. Quando si innamorano, quindi, tendono a lanciarsi a capofitto nella relazione, cercando di prendere quanto più riescono. Per loro non esistono tempi di attesa ma solo tante cose da fare. Questo modo di essere li porta a vivere a pieno qualsiasi rapporto ma anche a bruciarne le tappe. E questo li può portare a spegnersi in fretta e ad esaurire la passione. Un maggior equilibrio gli consentirebbe quindi di vivere al meglio il rapporto d’amore. E di assaporare tutti quegli attimi che, pur senza rendersene conto, finiscono con il perdersi.

Toro – Quelli che fanno di tutto per la persona amata

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone romantiche ed estremamente rivolte verso l’amore. Quando perdono la testa per qualcuno, tendono quindi a dimostrarlo al mondo intero in mille modi diversi. Dal corteggiamento fino ai modi di fare in presenza della persona amata, sanno come far sentire l’oggetto dei loro desideri al centro del mondo. Ciò fa di loro persone in grado di darsi al 100% e di arrivare là dove molti si fermerebbero. Per la persona che amano sono infatti disposti a fare qualsiasi cosa e ciò li rende davvero unici. Certo, d’altro canto si attendono di ricevere degli apprezzamenti. E quando ciò non avviene possono prendersela anche a male. Per fortuna, però, il loro modo di fare è così teatrale da spingere chi gli sta accanto ad apprezzare ogni loro attenzione. Sopratutto perché agiscono sempre in modo piacevole.

Gemelli – Quelli che si danno ma mai del tutto

I nati sotto il segno zodiacale dei Pesci sono persone che amano vivere di emozioni. Più che farne provare agli altri, cercano però di provarne. Questo fa si che anche impegnandosi non sembrano mai perdere del tutto la testa, restando sempre in qualche modo presenti a se stessi. Questo modo di fare, ovviamente, non incide minimamente sul fascino che possono riscuotere. Sopratutto perché quando si innamorano hanno dei modi di fare davvero particolari. Detto ciò, non si può dire che rientrino tra i segni dello zodiaco che arrivano a non capire più nulla. Anzi, sono persino dotati di buona memoria. E ciò li aiuta a tenere sempre a mente i modi di fare della persona che amano. Cosa che avviene sia con quelli positivi che, ovviamente quelli che gli piacciono di meno.

Cancro – Quelli che diventano particolarmente gelosi

I nativi del segno zodiacale del Cancro, quando si innamorano, tendono a perdere letteralmente la testa. Ciò li fa diventare estremamente gelosi, portandoli a sentirsi spesso insicuri. Questo modo di essere rischia di creargli parecchi fastidi, sopratutto se al loro fianco c’è una persona che ha bisogno dei propri spazi. Purtroppo, farli ragionare è per lo più inutile e la loro gelosia è spesso anche la causa della fine dei rapporti sentimentali che vivono. Per questo motivo, lavorarci su potrebbe aiutarli a diventare più forti e a vivere relazioni più piene e soddisfacenti. Storie nelle quali amano perdersi in modo positivo. E cioè senza struggimenti e sopratutto senza dover fare scenate per situazioni che il più delle volte sono così innocue da non richiederlo.

Leone – Quelli che restano piuttosto lucidi

Per quanto possano innamorarsi, i nati sotto il segno zodiacale del Leone non sono soliti perdere la testa per qualcuno. Per loro, mantenersi lucidi è fondamentale. Abituati a farlo sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni, agiscono così per tutto. E non hanno grandi problemi a replicare il tutto anche con la persona della quale si innamorano. Questo significa che pur amando riescono sempre ad avere un quadro preciso della situazione che stanno vivendo. E lo stesso vale della persona che hanno accanto e che riescono a vedere con pregi e difetti. Un aspetto che spesso li fa apparire quasi distaccati ma che alcuni di loro sanno gestire così bene da non pesare nell’eventuale relazione. Motivo per cui, anche se sempre attenti a ciò che succede loro intorno sanno mostrarsi comunque innamorati al punto giusto.

Vergine – Quelli che perdono la testa per un po’

I nativi del segno zodiacale della Vergine, tendono a perdere la testa quando si innamorano. La cosa, però, non dura a lungo. Si potrebbe dire che la mancanza totale di lucidità riguardi per lo più il periodo legato all’infatuazione. Quando questo passa, i nativi del segno tendono infatti a tornare in se. E lo fanno mostrandosi posati e lucidi abbastanza da capire come sta evolvendo la loro storia. Ciò nonostante, e pur apparendo a volte distanti, riescono a sentire i sentimenti in modo molto forte. E quando vogliono sanno come mostrarsi così innamorati da far breccia nel cuore di chi li osserva. Un atteggiamento che a volte mettono in atto quasi come fosse una tattica. Che, tra le altre cose, sembra funzionare perfettamente.

