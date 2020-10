By

Il rosetto nude, un cosmetico versatile, raffinato e soprattutto perfetto per correggere i piccoli difetti delle labbra naturali. Scopriamo come applicarlo alla perfezione e come fare un lip contouring perfetto.

Tutte le donne amano il rossetto nude, ad eccezione di chi ha consacrato la sua vita alle ‘red lips’. Il rossetto nude è portabile, elegante, raffinato ed adatto a tutte le occasioni che la vita di una donna si trova a vivere, ma soprattutto permette di mimetizzare i difetti delle labbra naturali in pochi e semplici tratti di colore e di ritoccare anche il volume delle labbra attraverso la tecnica del lip contouring.

Il lip contouring è una tecnica di makeup che prende il nome dal contouring classico per il viso e permette, attraverso un gioco di ombre e di luce creato con l’aiuto di matite labbra, tinte e rossetti di ingrandire le labbra, definirne i contorni o ridisegnarne la simmetria in modo molto naturale.

Rossetto nude: come preparare le labbra e come applicarlo alla perfezione

Come ogni rossetto, il colore necessita di essere applicato su delle labbra lisce e vellutate che dovranno sempre essere perfettamente idratate e prive di pellicine. Per poter avere sempre labbra al top, inutile sottolineare l’importanza di applicare spesso un burro labbra, soprattutto se tendono alla disidratazione, ma si potranno trattare settimanalmente con un esfoliante delicato per poterle ritrovare lisce e soprattutto più turgide dopo il trattamento.

Massaggiare uno scrub per labbra, che può anche essere preparato facilmente in casa con ingredienti naturali, sarà un’operazione semplice e che porterà via dalle labbra cellule morte, residui di tinte labbra tenaci e soprattutto le antiestetiche pellicine.

Su labbra lisce e ben idratate, il rossetto nude si stenderà più semplicemente esaltando la bellezza femminile in modo ricercato. Per applicarlo in modo perfetto ecco quali sono i passaggi importanti:

applicare un burro labbra da lasciar agire qualche minuto per poi tamponarlo con una velina

applicare il primer labbra, se si desidera una maggior durata del rossetto e una base neutra sulla quale il colore del rossetto sia più verosimile possibile.

delineare il contorno con una matita tono su tono o con una trasparente che non faccia sbavare il rossetto

applicare il rossetto e utilizzare il pennellino in dotazione se si tratta di un rossetto liquido o di una tinta labbra.

Rossetto nude: come eseguire il lip contouring ed ingrandire le labbra



Il lip contouring è una tecnica di makeup in grado di ridisegnare contorno e volume delle labbra naturali, un modo per avere sempre le labbra desiderate senza però ricorrere alla chirurgia, decisamente più invasiva che dei prodotti di makeup.

Il segreto per realizzare un lip contouring perfetto è la scelta delle tonalità di matita e rossetti, già perché tutto si giocherà sugli accostamenti di colore e sulle giuste sfumature. Si tratta di definire le labbra e creare un effetto volume con i chiaroscuri.

Dopo aver scelto il colore del rossetto e delle matite che più si accosta al vostro sottotono di pelle, si potrà applicare la tecnica del lip contouring, tracciando il contorno labbra, stando attendi a non superare di troppo il naturale contorno per scongiurare un antiestetico sorriso, e dopo aver tracciato il contorno, si potranno disegnare delle righe ‘funzionali’ alla creazione del volume, una al centro delle labbra superiori ed inferiori che poi andranno sfumate in accordo con il colore del rossetto che sarà più chiaro all’interno labbra e più scuro verso gli angoli esterni.

Si otterrà così un effetto ottico di volume e di labbra ‘a cuore’ quelle desiderate da ogni donna.

Come eseguire un lip contouring perfetto, il video tutorial per impararlo passo dopo passo

Abbiamo selezionato per voi un video tutorial in cui sono illustrati perfettamente tutti i passaggi per un lip contouring perfetto!

Vi basterà, scegliere il vostro rossetto e la matita nude perfetti e fare tanto tanto allenamento davanti lo specchio seguendo il video tutorial!