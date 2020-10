Pelle secca viso: i rimedi naturali per trattarla, consigli, ricette fai da te

By

La pelle secca può beneficiare di molti rimedi naturali per ritrovare equilibrio ed idratazione profonda. Scopriamo quali sono i più indicati e come preparare dei trattamenti con le ricette fai da te.

La pelle secca è una tipologia di epidermide molto molto delicata che richiede cure e trattamenti mirati a fornire idratazione e nutrimento. Sono diversi i prodotti in commercio indicati per la pelle secca, in particolare del viso, ma la natura ci viene incontro con i suoi rimedi in tutta la sua potenza, regalando la possibilità di preparare anche eccezionali trattamenti di bellezza in casa.

Scopriamo come trattare le pelle secca con i rimedi naturali, quali sono i più indicati e come utilizzarli nella beauty routine di tutti i giorni. Un dono della natura di cui far tesoro.

Pelle secca viso: i principali rimedi naturali per idratarla e nutrirla

La pelle secca necessita di essere ‘coccolata’ ogni giorno con prodotti emollienti e nutrienti che possano donarle idratazione profonda e renderla vellutata e protetta, soprattutto durante la stagione invernale in cui le basse temperature potrebbero provocare irritazioni e screpolature.

Esistono molti rimedi naturali perfetti per prendersi cura della pelle secca del viso, sono tutti facilmente reperibili e nella maggior parte dei casi anche abbastanza economici. Scopriamo quali sono i rimedi naturali per la pelle secca, che non dovrebbero mai mancare nel beauty di una donna, iniziando dagli oli vegetali più indicati:

Olio di Argan

Un’olio considerato prezioso per la bellezza e la salute della pelle, ricco di acidi grassi essenziali omega 6 e di vitamina E. Ottimo utilizzato contro i segni del tempo ma anche perfetto per idratare e nutrire in profondità la pelle secca del viso.

Olio di cocco

L’olio di cocco è un’altro rimedio naturale perfetto per idratare la pelle e lasciare anche un piacevolissimo profumo. Il particolare di questo olio è che non unge particolarmente e per questo è adatto da utilizzare anche di giorno, massaggiato prima del trucco sulla pelle secca.

Olio di avocado

Questo olio vegetale è particolarmente indicato per la pelle secca è ricco di sostanze nutritive ed emollienti è ottimo anche come elasticizzante naturale per la pelle.

Olio di germe di grano

Un olio che solitamente si utilizza per i capelli ma che invece è un ottimo alleato della bellezza della pelle, soprattutto quella secca poiché possiede una potente azione idratante e nutriente.

Olio di Albicocca

L’olio di Albicocca è un’idratante per eccellenza, perfetto per il viso penetra immediatamente senza lasciare residui di unto. Ricco di sostanze riequilibranti ed emollienti.

Olio di Jojoba

L’olio di Jojoba è un prezioso elisir di bellezza per la pelle secca del viso. Ricco di sostanze che favoriscono il rigeneramento della pelle danneggiata dalla poca idratazione e anche da irritazioni.

Olio di Macadamia

Ottimo olio vegetale per idratare pelli sensibili, secche e che necessitano di una coccola avvolgente che arrivi in profondità nell’epidermide.

Olio di Nocciola

Un olio vegetale molto molto nutriente e perfetto per la pelle secca o irritata. Ottimo anche come energizzante poiché vanta un’azione tonificante del micro circolo.

Olio di Mandorle dolci

L’olio vegetale per eccellenza, quello che da sempre viene utilizzato sulla pelle del viso e del corpo capace di nutrire ed idratare la pelle con un semplice massaggio.

Per un’azione mirata e notturna sono ottimi idratanti e nutrienti anche alcuni burri vegetali, ecco quelli più indicati per la pelle secca:

Il burro di cacao

Un burro di consistenza solida che si scioglie a contatto del calore delle dita e che massaggiato sulla pelle secca del viso, la idrata profondamente nutrendola in modo eccezionale.

Il burro di karité

Il burro di Karité è forse il rimedio d’eccellenza per la pelle secca a cui restituisce idratazione con le sue proprietà emollienti, nutritive e anche protettive.

Il burro di Mango

Un burro ricco di acidi preziosi come quello oleico, palmitico e di fitosteroli vegetali, polifenoli e sostanze connettivali come lo squalene, perfetto per la pelle secca del viso.

Il burro di Cocco

Il burro di Cocco è un emolliente molto potente, in grado di restituire idratazione alla pelle secca senza appesantirla, ottimo anche per le pelli colpite da irritazioni e dermatite.

Pelle secca viso: come utilizzare i rimedi naturali per prendersene cura

Prendersi cura della pelle secca con gli ottimi rimedi che la natura ci fornisce è semplice, basterà ricordare alcune piccole regole, la principale è quella di veicolare in modo funzionale sia gli oli che i burri vegetali attraverso l’epidermide e per farlo, questi rimedi non andrebbero mai applicati in modo puro sulla pelle.

Gli oli e i burri vegetali, andrebbero sempre applicati sulla pelle umida, l’acqua infatti aiuterà a veicolare le particelle dei burri e degli oli in profondità, regalando alla pelle tutti i benefici in essi racchiusi.

La pelle potrà essere inumidita con della semplice acqua o con degli idrolati di fiori, come l’acqua di rose o di arancio dolce. Per un’applicazione dolce anche le acque termali saranno un veicolo perfetto per gli oli e i burri vegetali.

Dopo aver vaporizzato la pelle, applicare il rimedio naturale prescelto e massaggiare fino a completo assorbimento. Questi trattamenti, poiché abbastanza corposi e con delle texture avvolgenti, saranno perfetti da applicare prima del riposo notturno per donare al mattino una pelle compatta, luminosa ed idratata.

Pelle secca viso: le ricette fai da te per preparare i trattamenti di bellezza

Abbiamo selezionato per voi alcune ricette di bellezza per la pelle secca, a base di rimedi naturali, semplici da preparare ma molto efficaci.

Prendersi cura della pelle secca non è mai stato tanto facile ed economico. Non vi resta che provare l’efficacia di questi rimedi naturali e magari provare a preparare una delle creme viso che abbiamo proposto.