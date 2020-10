Noto cantante italiano paparazzato mentre bacio un uomo – FOTO

Il portale Dagospia ha smascherato un noto cantante italiano, pubblicando le foto in cui bacia un uomo per le strade di Milano.

Il portale Dagospia è noto per lanciare sul web, non, scoop di tutto rispetto. Non ci dimentichiamo, infatti, che è proprio grazie al portale che a suo tempo uscì lo scandalo legato al Prati Gate, che vedeva la showgirl del Bagaglino organizzare un matrimonio con un uomo che in realtà non è mai esistito.

Questa volta lo scoop riguarda sempre il mondo dello spettacolo, ma essere precisi quello della musica, che non ha molto a che fare con quello del piccolo schermo. Alberto Dandolo ha pubblicato una foto, di cui il volto è stato prontamente censurato, di quello che è un noto cantante italiano, amatissimo dalle donne, intento a baciare un uomo per le strade di Milano. Nulla di male, assolutamente, peccato che l’artista in questione si sia sempre dichiarato essere eterosessuale.

“Dandolo extra – scoop! Chi è questo famoso cantante, e molto macho, italiano che è stato beccato mentre limonava con un virile maschione?” inizia la dichiarazione del noto portale, che si è attivato anche per indagare sull’Ares Gate. “Lui è molto adorato dal pubblico femminile e il compagno mostra tutta la sua passione, strizzandogli le chiappe, mentre lo bacia“ aggiungere. “Le foto ovviamente sono finite su tutte le scrivanie dei direttori dei migliori giornali e periodici” conclude lanciando un nuovo mistero: chi è il noto cantante italiano paparazzato mentre bacia un uomo?

Dagospia smaschera un noto cantante italiano: chi è?

Dagospia ha preferito, almeno per il momento, non svelare il volto del noto cantante italiano, ma sul web hanno già iniziato ad indagare sulla sua identità.

“Chi è questo famoso cantante tutto made in Italy che è stato beccato mentre si bacia con passione alla Stazione Centrale di Milano con un altro virale maschione, che non aveva la forza per controllare le sue mani tanto da strizzargli il sedere pubblicamente?” chiede in maniera retorica il portale, che ha indagato anche sul rapporto tra Barbara d’Urso e Signorini.

“Lui è un noto artista di successo ed è famoso anche per avere una certa fama tra le donne. La foto che avete visto fa parte di una serie di scatti rubati qualche giorno fa” ha concluso. “Ma chi le pubblicherà per primo in chiaro?”

Gli utenti della rete, come anticipato, si stanno sbizzarrendo per scoprire chi è il noto artista in questione. Anche se, è bene specificare, che i nomi che potete leggere in giro sui social sono soltanto frutto di supposizioni e non di reali e concrete conferme da parte di Dandolo o Dagospia. Per quelle, purtroppo o per fortuna, ci toccherà attendere.

Dagospia è pronto a smascherare il noto cantante italiano in questione oppure sarà lui a farsi avanti di sua spontanea volontà visto che lo scatto ha rapidamente fatto il giro del web? Staremo a vedere.