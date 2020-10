Ingredienti semplici, che messi insieme stanno bene , come nella millefoglie di patate e salmone, un secondo piatto goloso

La millefoglie di patate e salmone è una ricetta pratica, ma non per questo meno spettacolare rispetto a molti altri piatti. Un effetto scenico che però fa rima con sapore, per un secondo piatto veloce e anche poco costoso.

Questa è una ricetta adatta per mille occasioni, soprattutto quando siete di corsa perché in solo mezz’ora siete pronti per mettere tutto a tavola. In fondo ci sono solo 3 ingredienti, tutti facilissimi da comprare. Patate, possibilmente della stessa grandezza, mozzarella di bufala (o vaccina) e salmone affumicato. Quindi puntate sulla qualità dei prodotti: patate di campagna, non farinose, mozzarella da produttori riconosciuti, salmone norvegese o scozzese.

Millefoglie di patate e salmone

Se decidete di servire la millefoglie di patate e salmone come antipasto, va già bene così. Se invece diventa un secondo piatto, la potete accompagnare con una maionese aromatizzata allo zenzero o una senape leggera.

Ingredienti:

4 patate medie

200 g di salmone affumicato

1 mozzarella di bufala campana

sale

pepe rosa

Preparazione:

Prendete le patate, spazzolandole bene per lasciare anche la buccia. Quindi tagliatele a fette sottili,circa mezzo centimetro di spessore. A quel punto mettetele a lessare per una decina di minuti in acqua già salata facendo attenzione a non romperle.

Quando sono cotte, disponetele su una teglia coperta di carta da forno, con un filo d’olio extravergine di olio e un pizzico di sale. A quel punto infornate per circa 10 di minuti a 200° fino a quando sono dorate.

Intanto tagliate a fettine la mozzarella di bufala campana e quando le patate sono cotte sfornatele. Su ogni fettina ( ma lasciatene qualcuna libera) mettete anche un pezzetto di mozzarella e infornate di nuovo per 5 minuti.

Tagliate a fettine anche il salmone affumicato, condendolo soltanto con una spruzzata di succo di limone. Infine componete le millefoglie: alternate le fette di patate al salmone, concludendo con qualche fogliolina di timo o prezzemolo fresco, un filo di olio a crudo e pochi grani di pepe rosa.