GF Vip: Maria Teresa Ruta affronta Massimiliano Morra – VIDEO

Maria Teresa Ruta ha scelto di affrontare Massimiliano Morra al GF Vip sull’outing di Adua e la lite con sua figlia Guenda Goria.

Al GF Vip è arrivata la resa dei conti. Nelle scorse ore, infatti, Maria Teresa Ruta ha deciso di affrontare in maniera diretta Massimiliano Morra con cui ci sono stati pochi malintesi nella casa più spiata d’Italia.

La conduttrice, che ieri ha subito un terribile scherzo, ha chiesto al suo compagno di viaggio come mai ha perdonato in maniera repentina Adua Del Vesco, che aveva rivelato ad alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia che non era eterosessuale, cosa che si è rivelata essere non vera, mentre ha discusso con sua figlia Guenda Goria con cui c’era semplicemente stato un fraintendimento sulla base di un sogno che lasciava poco spazio all’immaginazione.

Maria Teresa ha affrontato Massimiliano Morra al GF Vip e la spiegazione lui non l’ha convinta pienamente convinta, così che non ha convinto pienamente il popolo della rete che vuole vederci chiaro in questa faccenda che ha molti buchi di trama.

Massimiliano Morra difende Adua al GF Vip: Maria Teresa Ruta lo “incastra”

Maria Teresa Ruta ha fatto notare a Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip, che ha usato effettivamente due pesi e due misure diverse con Adua Del Vesco e Guenda Goria, sua figlia.

“Non so se effettivamente c’è stato un fraintendimento o meno. Non capire male, io non voglio in alcun modo difendere mia figlia, che avrà anche sbagliato, non abbiamo parlato più tanto del famoso sogno che tu avresti fatto su di lei” ha esordito la conduttrice, che ha cercato subito un chiarimento con l’attore.

“Tu in quel momento te la sei presa davvero, ma quando Adua ha detto che eri gay dopo 5 minuti eri lì che la stavi abbracciando“ ha osservato Maria Teresa sull’atteggiamento di Morra, che pare aver avuto una relazione con una donna trans. “Adua è stata semplicemente fraintesa e ci sta, perfetto. Così come lo è stata Guenda, ma perché ti sei arrabbiato soltanto con una e non hai chiesto scusa all’altra? Hai avuto due pesi e due misure diverse con Adua e Guenda“ ha sganciato la bomba la Ruta.

“Guenda si è comportata in maniera corretta con te, ti ha detto in maniera onesta che aveva capito determinate cose, ma onestamente non riesco a capire il tuo atteggiamento” ha concluso lei e la risposta di Massimiliano non è tardata ad arrivare. “Io avevo creduto ad Adua” quando mi aveva detto di non aver assolutamente parlato di certe cose, anche perché lei sa bene che non sono gay ha spiegato Massimiliano. “Lei purtroppo ha sofferto di disturbi alimentari e spesso questo ti porta a dire cose non vere“ ha motivato.

“Le persone che soffrono di questi disturbi dicono cose non veritiere alla propria famiglia o agli amici, ma non di certo in queste situazioni” ha fatto notare Maria Teresa Ruta a Massimiliano Morra al GF Vip, visto che anche lei in passato ha sofferto degli stessi disturbi di Adua. “Lei è uscita da questa situazione, noi seguiamo una terapia” ha concluso.

