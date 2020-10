Francesco Chiesa Soprani ha svelato nuovi retroscena sul matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore.

Francesco Chiesa Soprani è l’ex manager di Elisabetta Gregoraci, che non sembra avere un buon ricordo del tempo passato in sua compagnia.

Dopo averla accusata di aver iniziato una relazione con Flavio Briatore soltanto per avere un uomo potente al suo fianco, Soprani è tornato all’attacco facendo rifermento allo scontro che la conduttrice ha avuto venerdì scorso al Grande Fratello Vip con il suo ex marito, dove si limitava a rispondere ad alcune dichiarazioni da lui rilasciate, dove parlava del suo mantenimento e di come svolge la sua professione.

Francesco ha accusato la Gregoraci, per cui Gabriele Parpiglia fa il tifo, di essere una persona ingrata e che non avrebbe mai dovuto parlare male del suo ex in quanto grazie a lui le si sono aperte molte porte a livello lavorativo.

“Briatore ha sbottato in quel manco soltanto perché Elisabetta ha raccontato una serie di cavolate nella casa” ha raccontato Soprani al settimanale Nuovo. “Io lui lo capisco dopo tutto quello che ha fatto per lei e i soldi che continua a passarla ogni mese” ha proseguito. “Per lei non esiste la parola riconoscenza nel vocabolario, nemmeno per quanto riguarda i sentimenti e l’ambito professionale“ ha tuonato l’ex manager di Elisabetta, che è stata protagonista di uno scoop a Mattino 5.

“Lei non doveva nemmeno pronunciare il nome del suo marito perché lui le ha cambiato la vita“ ha aggiunto senza peli sulla lingua. “So com’è nata la loro storia d’amore e dubito che fosse amore“ ha tuonato. “Elisabetta quando lo ha conosciuto aveva un preciso obiettivo: quello di sentirsi importante e diventare la moglie di qualcuno potente come lui, che potesse aprirle qualsiasi porta affinché tutti potessero inginocchiarsi di fronte a lei” ha concluso. “Sia i potenti sia i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo la rispettano e lei voleva questo: era il suo sogno” ha aggiunto.

Francesco Chiesa Soprani ha stroncato Elisabetta Gregoraci al GF Vip e non si è di certo risparmiato nemmeno nel commentare la conoscenza di lei con Pierpaolo Pretelli.

Francesco Chiesa Soprani avverte Pierpaolo su Elisabetta Gregoraci

L’ex manager di Elisabetta Gregoraci, come anticipato, ha anche parlato del rapporto di quest’ultima con Pierpaolo Pretelli al GF Vip. Secondo Francesco Chiesa Soprani è convinto che la loro conoscenza non può andare oltre le mura della casa più spiata d’Italia, in quanto, per dirla alla buona, avrebbero due stili di vita completamente differenti.

“Onestamente se fossi in lui non ci metterei molte speranze, lei non è una che passa le sue serate sul divano a guardare le partite in tv con lui mentre mangiano la pizza nel cartone” ha esordito Soprani, di cui l’intervento è arrivato dopo che Elisabetta ha gelato Pierpaolo.

“Elisabetta sta vivendo una sorta di relazione sentimentale con questo ragazzo che sono sicuro non frequenterebbe mai al di fuori del Grande Fratello Vip“ ha proseguito l’ex manager. “In questo caso lei dovrebbe mantenere Pierpaolo e lei non è esattamente quello che si potrebbe definire una donna generosa” ha concluso.

Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip, che ieri ha organizzato un terribile scherzo a Maria Teresa Ruta, risponderà a tutte le critiche mosse dal suo ex manager quando lei non poteva replicare? Staremo a vedere cosa succederà una volta che il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia giungerà al termine.