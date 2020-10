Barbara d’Urso ha mostrato il suo generoso decolté su Instagram, mandando in estasi tutti i suoi fan della rete.

Barbara d’Urso, dopo la diretta di Pomeriggio 5, ha scelto di concedersi qualche ora di relax, di staccare un po’ la spina dai problemi quotidiani e di trascorrere qualche ora di divertimento insieme ai suoi amici.

Per l’occasione la bella conduttrice partenopea ha deciso di sfoggiare un look total pink e ha scelto di immortalare il tutto in uno scatto e di mostrarlo ai suoi fan. Il risultato, manco a dirlo, ha conquistato tutti i suoi fan che non solo hanno approvato la scelta stilistica ma anche il suo generoso decolté che è stato esaltato dal primo piano della foto.

Barbara d’Urso ha fatto sognare i fan, sfoggiando il suo generoso seno che non ha nulla da invidiare ad un fisico di una ventenne. Sarà il suo bellissimo aspetto, oltre che alla sua professionalità, che le permette di essere la regina degli ascolti?

Barbara d’Urso incanta i fan: il suo look total pink per la serata

Visualizza questo post su Instagram Esco così…Pink💋#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 8 Ott 2020 alle ore 11:18 PDT

Barbara d’Urso ha sfoggiato il suo generoso seno su Instagram. Lo scatto, manco a dirlo, ha rapidamente conquistato il popolo della rete, che è rimasto piuttosto contento nell’ammirare le generose forme della bella conduttrice partenopea che ogni volta gli regala queste magiche foto che li mandano in estasi.

La conduttrice, che domenica scorsa ha allarmato i fan di Marco Carta, ha conquistato i fan con il suo scatto che lascia poco spazio all’immaginazione.

La d’Urso, nonostante non sia più nel fiore degli anni, fa la sua bella figura senza invidiare proprio nulla alle sue colleghe più giovani.