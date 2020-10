Le profezie di Nostradamus che stanno per avverarsi

Le profezie di Nostradamus risalgono a oltre 500 anni fa. I fatti dimostrano che alcune delle sue profezie si sono avverate, altre stanno per avverarsi.

Noto per le sue profezie l’astrologo e medico francese Nostradamus è temuto e allo stesso tempo ammirato. Secondo i suoi scritti alcune delle sue profezie sarebbero sul punto di avverarsi.

Nostradamus, le profezie che si sono avverate

Conosciamo tutte le sue profezie e sappiamo che secondo le interpretazioni dei suoi scritti da parte degli esperti alcune di esse si sono davvero avverate.

Ha previsto quello che sarebbe accaduto con circa cinque secoli di anticipo, ha scritto tutto in un lungo libro e molti degli scenari che ha previsto sono a dir poco catastrofici.

Nostradamus aveva previsto il crollo delle torri gemelle, l’arrivo di Napoleone e Hitler, la morte di Enrico II, re di Francia.. e molto ancora. Il fatto impressionante è che per quanto abbia fatto queste previsioni con largo anticipo aveva colto alcuni dettagli impressionanti che non possono che ricondurre a quegli eventi.

La morte di Enrico II per esempio è stata così descritta da Nostradamus:

«Il leone giovane, il vecchio vincerà.

Il campo bellico, per dolore singolare.

In gabbia d’oro, gli occhi gli salteranno

delle forze in combattimento una rimarrà,

l’altra morrà di morte crudele».

Ebbene, sapete come è morto Enrico II il quale stemma di casata era quello di un Leone? E’ morto a causa di un “incidente” avvenuto durante il matrimonio della figlia, nel 1959.

Il vecchio leone venne ferito da Gabriele I di Lorges, conte di Montgomery, il leone più giovane poichè era più piccolo di 6 anni. Sul campo bellico ma solo in una dimostrazione per onorare il matrimonio, Montgomery, accidentalmente, trafisse il copricapo dorato del re. Una scheggia colpì il suo occhio (gabbia d’oro, gli occhi gli salteranno). Il vecchio leone morì dopo 10 giorni di grande agonia (morrà di morte crudele).

Per alcuni anche le parole attraverso le quali previsse l’arrivo di Adolf Hitler non sarebbero opinabili:

«Dalle profondità dell’Europa occidentale,

Un bambino piccolo nascerà dalla povera gente,

Colui che con la sua lingua sedurrà una grande truppa;

La sua fama aumenterà verso il regno dell’est»

Potremmo fare infiniti esempi. In fatto di previsioni Nostradamus per alcuni è una certezza. Recentemente vi abbiamo raccontato delle sue previsioni per il 2021, catastrofi in arrivo che ricordano le teorie escatologiche.

Nostradamus, le profezie che sono sul punto di avverarsi

Nel suo libro Nostradamus fa molte previsioni, ma quali sono quelle che si verificheranno nei prossimi anni? A quali catastrofi dovremmo prepararci?

“Una montagna cadrà dal cielo”

Nelle sue quartine, Nostradamus parla di “Una grande montagna di mezzo chilometro che cadrà dal cielo”. Dunque una cometa molto grande starebbe per abbattersi sul nostro pianeta, il che viene rafforzato dalla frase “pioggia di fuoco” che accompagna questa previsione.

Un vulcano erutterà negli Stati Uniti

Un’altra previsione che ha scosso gli scienziati riguarderebbe l’eruzione del supervulcano Yellowstone. Se questo vulcano dovesse eruttare realmente la sua lava potrebbe colpire tutto il Nord America. La pioggia di fuocoderivante da questa eruzione potrebbe spazzare via un intero continente.

Nostradamus parla specificamente della “nuova città”, che secondo la rivista Esquire si riferisce senza alcun dubbio agli Stati Uniti, città che sarebbe stata scoperta durante il tempo di Michele di Nostredame.

Riscaldamento globale porterà alla carestia



Questo argomento è nel centro del mirino. Stiamo realmente assistendo alle conseguenze dovute al surriscaldamento globale, e come lo stesso Nostradamus scriveva:“Non ci sarà alcuna differenza tra le stagioni”. Secondo gli esperti che hanno interpretato i suoi scritti il surriscaldamento globale porterà ad una grande carestia. Le persone moriranno di fame al punto che si vedranno costrette a mangiarsi l’un l’altro. Una carestia di proporzioni bibliche che l’astrologo previsse nel XVI secolo.

Un leader che distruggerà l’umanità

Nostradamus parla di un leader che arriverà per annientare l’umanità. Un leader che condurrà alla guerra nucleare. Non si sa esattamente quando arriverà questo leader, quel che è certo è che succederà a Napoleone Bonaparte e Adolf Hitler. Nostradamus più volte ha messo in guardial’umanità dai pericoli che l’uomo crea e che potrebbero compromettere il suo equilibrio nel mondo.