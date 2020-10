Ferma il matrimonio della figlia: il motivo ha commosso il mondo

By

Il gesto commovente di questo papà ha lasciato tutti gli invitati senza parole e ora tutto il mondo ne parla. Un esempio che molti dovrebbero seguire.

Il matrimonio della propria figlia è uno dei giorni più belli per un padre innamorato della sua bambina ormai diventata donna. E’ il giorno in cui la consegna all’uomo di cui è innamorata nella speranza che questo la ami e la rispetti e la renda felice proprio ha sempre fatto il suo papà.

Il papà ha il compito di accompagnare la figlia fino all’altare, è un compito speciale e lo rende il protagonista della festa.

Il papà del quale vi stiamo per parlare è un papà dal cuore molto nobile e il gesto che ha compiuto ne è una dimostrazione: prima di percorrere la navata della chiesa per accompagnare la figlia all’altare ha interrotto la cerimonia e ha initato il patrigno ad unirsi a loro.

Questa ragazza è stata accompagnata all’altare da due papà, i due papà che hanno fatto parte della sua vita e che lei ha amato al di là del legame di sangue. Questa ragazza non avrebbe potuto ricevere un regalo più gradito.

Papà e patrigno accompagnano la sposa all’altare e commuovono il web

Questa storia è un bellissimo esempio di umanità. Oggigiorno i contesti familiari sono sempre più complicati. Le famiglie si allargano, i genitori separati si riaccompagnano, spesso quando i figli del predengte matrimonio sono ancora piccoli. Succede quindi che alcuni, seppur non abbiano legami di sangue con questi bambini, fanno parte della loro vita fin dalla loro tenera età tanto da aggiudicarsi l’appellativo di secondo papà e non di patrigno. Mantenere un accordo pacifico che escluda rivalità e rivendicazioni di qualsiasi genere tra le due famiglie è un gesto dovuto ai nostri figli che già soffrono per la rottura della famiglia e la separazione di mamma e papà.

Qursta incredibile storia riportata dal New York Times, è l’esempio di una grande apertura mentale. E’ diventata virale perchè nell’inconscio collettivo c’è sempre una rivalità tra il padre e il patrigno, ma questo matrimonio è l’eccezione alla regola e fa stringere il cuore nel petto.

Le foto del matrimonio della signora Peck postate sulla pagina Facebook della fotografa dell’evento Delia D. Blackburn sono state viste da più di 64 milioni di persone.

Todd Bachman, il padre della sposa, e il suo patrigno, Todd Cendrosky, ognuno stringeva una mano della donna mentre l’accompagnavano all’altare. Queste immagini hanno fatto il giro del mondo, contano visualizzazioni in Israele, Polonia, Canada, Australia, Canada, e anche nel nostro paese. Una storia che vale davvero la pena di essere raccontata.

Come si vede dalle foto, il padre ha esortato il patrigno ad unirsi a loro mentre lui tentennava come se non volesse rubargli quel posto che gli spettava di diritto.

L’importanza di un buon rapporto tra le famiglie allargate

Per un figlio che subisce le decisioni dei suoi genitori senza poter fare nulla per cambiare le cose la separazione è un momento difficile da affrontare anche se spesso è meglio vedere i propri genitori separarsi piuttosto che assistere ai loro continui litigi. I litigi sono deleteri, frustanti, per tutte le persone coinvolte. Quando poi i genitori si riaccompagnano e subentrano nuove persone la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi. Questo è il motivo bisognerebbe cercare di mantenere una convivenza pacifica, anche se non è affatto semplice.

Accettare che una persona conviva con i propri figli e si sostuisca a noi in qualche modo genera una sensazione terribile. Eppure se il divorzio è stato inevitabile anche questo tipo di conseguenze lo saranno, una persona che si separa potrebbe rotrovare l’amore.

Anche in questo caso c’è stato un divorzio e non sono mancate liti molto accese, ricorsi a tribunali e una grande battaglia legale tra i genitori entrambi intenzionati ad ottenere la custodia esclusiva delle loro due figlie.

Sforzandosi e provandoci, questi due genitori sono riusciti a mettere fine alle liti e mantenere un legame pacifico. Hanno seguito il consiglio dei loro legali di optare per un mutuo consenso e per l’affidamento condiviso dei figli nonchè di mantenere sereni i rapporti.Anche dopo il divorzio i genitori dovrebbero essere a fronte unito nell’educazione dei figli e rafforzare il loro legame per farli crescere al meglio.