Elisabetta Gregoraci “perdona” Briatore: interviene Parpiglia

Elisabetta Gregoraci ha ufficialmente perdonato Flavio Briatore dopo le dichiarazioni che lui ha fatto su di lei al GF Vip.

Elisabetta Gregoraci settimana scorsa è rimasta piuttosto delusa dalle dichiarazioni che Flavio Briatore ha rilasciato sul suo conto. L’imprenditore non aveva ben apprezzato i discorsi fatti da lei nella casa del Grande Fratello Vip, accusandola di farsela con i ragazzini e consigliandole di non fare discorsi sull’indipendenza femminile in quanto si farebbe ancora mantenere da lui.

Come facilmente immaginabile, di fronte a queste forti dichiarazioni, lei c’era rimasta piuttosto male ed aveva manifestato tutto il suo sdegno. Briatore, evidentemente, ha capito di aver esagerato e lunedì scorso le ha fatto recapitare una lettera in diretta. La conduttrice, dopo averla ricevuta, ha apprezzato il passo avanti fatto dal suo ex ed ha deciso di perdonarlo ed andare avanti. Il gesto è rimasto particolarmente impresso nella mente di Gabriele Parpiglia che non solo ha deciso di commentare il tutto ma di dedicare anche la nuova copertina di Chi a loro.

Gabriele Parpiglia difende Elisabetta Gregoraci e Briatore: “Tifo per loro”

Gabriele Parpiglia ha ammesso sul suo profilo Instagram di fare il tifo della coppia e in generale per la pace tra loro, ma questo, ci ha tenuto a sottolineare, a prescindere da chi incontrerà nella sua vita che siano essi Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore o il panettiere sotto casa.

“Io farò sempre il tifo, come lo sto facendo ora, per la pace” ha scritto il giornalista, condividendo la copertina dedicata alla concorrente del Grande Fratello Vip, tra l’altro secondo il paparazzo Maurizio Sorge lei avrebbe tradito Briatore. “Questo a prescindere da chi incontrerò sulle strade delle mie storie” ha concluso.

Gabriele Parpiglia ha commentato la pace tra Elisabetta Gregoraci e Briatore, manifestando tutta la sua felicità nel rivederli riappacificati anche se non come coppia.

Elisabetta, tra l’altro, sembra davvero intenzionata a proseguire il suo percorso al GF Vip e qualche ora fa ha organizzato un terribile scherzo a Maria Teresa Ruta.