Carlotta e Nello, nel villaggio di Temptation Island 2020, lei svela il retroscena: l’incredibile e importante promessa del padre di lei.

Sempre più in bilico la storia d’amore tra Carlotta e Nello nel villaggio di Temptation Island 2020. Fidanzata da sei anni con Nello, di fronte ai fuochi d’artificio, Carlotta pensa al matrimonio dei suoi sogni per poi svegliarsi di fronte ai filmati in cui il fidanzato si lascia andare con una delle ragazze single. “Avrai un risveglio. Sei proprio uno stron*o. Lei è anche fastidiosa. Siete tristissimi”, afferma duramente Carlotta durante il falò delle fidanzate. Nel villaggio, tuttavia, Carlotta poi svela un retroscena raccontando l’importante promessa fatta da sua padre a Nello.

Carlotta e Nello, a Temptation Island la verità: “Mio padre per lui ci sarà sempre”

Come si concluderà l’avventura di Carlotta e Nello nel villaggio di Temptation Island 2020? Entrambi, nei rispettivi villaggi, stanno vivendo momenti difficili. Giunti nel villaggio per risolvere alcuni problemi di coppia, i due si stanno allontanando e quel matrimonio che sognava Carlotta sembrerebbe sempre più lontano. Durante una chiacchierata con il single Stefano con cui si confida spesso, Carlotta si è anche lasciata andare ad una rivelazione.

“Non sta facendo una bella figura con la tua famiglia se c’era un bel rapporto“, afferma deciso Stefano. La fidanzata di Nello, però, lo ferma immediatamente chiarendo una questione che le sta particolarmente a cuore. “Le famiglie lasciamole fuori”, dice la fidanzata di Nello.

Carlotta, poi, aggiunge un dettaglio importante: “Mio padre per lui dovrà esserci sempre indipendentemente da come finirà la nostra storia. Quando il padre di Nello è morto, mio padre gli ha promesso che per lui ci sarà sempre e così sarà, ma questo non significa che debba restare per forza con lui”.

Come finirà, dunque, la storia di questa coppia? Si lasceranno alla fine del falò di confronto o riusciranno a ritrovarsi uscendo insieme dal villaggio di Temptation Island 2020 come hanno fatto Serena e Davide che, insieme, hanno suerato i problemi e le varie incomprensioni?