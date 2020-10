Autunno 2020: un capo d’abbigliamento per ogni donna dello zodiaco

Scopri qual è il look autunnale più adatto ad ogni segno dello zodiaco. La risposta delle stelle, segno per segno.

Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi, il cambio di look è tassativo. Sebbene a non tutti piaccia dover cambiare guardaroba per passare da abiti leggeri e colorati ad altri più pesanti, farlo può aiutare a rinnovarsi un po’ e a vivere la stagione con il buon umore. Ciò che conta è scegliere uno stile nel quale rispecchiarsi e che porti gioia. In questo modo creare nuovi abbinamenti sarà divertente.

E guardarsi allo specchio diventerà un momento piacevole. Ovviamente, l’autunno consente ancora di giocare con volumi e colori. E, visto che le preferenze di ognuno di noi subiscono anche l’influenza delle stelle, oggi scopriremo qual è il look più adatto per ogni donna dello zodiaco. In questo modo la nuova stagione sarà vissuta con più gioia.

Autunno 2020: scopri il look più adatto ad ogni segno zodiacale

Ariete – Minigonna e scarpe rosse

Le donne del segno zodiacale dell’Ariete amano la moda. Inoltre farsi belle è una cosa che gli piace parecchio e questo a prescindere dalla stagione in cui si trovano. Per questo motivo, il modo giusto per sentirsi a proprio agio anche senza i tanto amati abiti estivi è quello di puntare su un look che sia graffiante e al contempo ricco di colore. Un esempio? Una camicetta da abbinare ad una minigonna con collant scuri e scarpe rosse. Sul tutto si potrà poi abbinare una giacchetta in linea con la gonna o con le scarpe stesse. In questo modo, nonostante il freddo che incombe, si sentirà il calore dato dai colori. E tutto senza mettere da parte in alcun modo la propria personalità.

Toro – Gonna lunga e golfino dai colori autunnali

La donna nata sotto il segno zodiacale del Toro è molto portata verso l’autunno. E questo aspetto la rende più incline a godere di ogni suo aspetto, ivi compreso l’abbigliamento. Se si parla di look, quindi, iniziare ad indossare i capi tipici della stagione è un aspetto che le piace particolarmente. Per lei sono quindi indicati una gonna lunga ed un golfino leggero con colori autunnali. In questo modo, considerati anche gli addobbi che sono solite mettere in casa si sentiranno esattamente nel mood e più pronte che mai a vivere la stagione nel pieno della sua bellezza.

Gemelli – Una giacca colorata da indossare su tutto

La donna del segno zodiacale dei Gemelli ha bisogno di rinnovarsi di continuo. Per questo motivo, cambiare look non è una cosa che le dispiace. Ciò che conta è che si senta sempre a proprio agio. E per riuscirci ciò che le serve davvero e indossare un po’ di colore. Il modo perfetto? Una giacca da abbinare con diversi capi d’abbigliamento. In questo modo potrà indossarla tutte le volte che vuole e sentirsi felice e solare anche nelle giornate più fredde. Esattamente ciò di cui ha bisogno per affrontare una stagione che tende a vivere sempre in modo un po’ strano ma che, tutto sommato, sa darle i suoi momenti di gioia.

Cancro – Con un maglioncino romantico

La donna nata sotto il segno zodiacale del Cancro è romantica per natura. E questo aspetto si riversa anche nel suo modo di vestire. Per lei tutto andrà bene purché ai suoi occhi abbia una qualche connotazione romantica. Per la stagione autunnale ciò che conta è quindi trovare un capo d’abbigliamento con i giusti colori. Potrebbe andar bene un maglioncino dai tono caldi, perfetto da abbinare con i jeans o con una gonna. In alternativa la scelta potrebbe andare anche ad un abito nel quale possa sentirsi a suo agio. In questo modo sarà in grado di sentirsi nel giusto mood e di assaporare la nuova stagione godendosela a pieno.

Leone – Con un tailleur

La donna del segno zodiacale del Leone ha bisogno di sentirsi sempre al top. Anche in autunno, quindi, necessita di trovare qualcosa che la aiuti a salutare con un sorriso i freschi abiti estivi. Essendo sempre in prima linea nel lavoro e desiderando essere una donna di successo, un tailleur è ciò che più le si addice in questo periodo dell’anno. La aiuterà infatti a sentirsi nel mood perfetto per nuovi progetti da far nascere proprio in questa nuova stagione. Inoltre, basterà scegliere quello giusto per sentirti anche in ottima forma e più bella che mai. Particolare che la donna del Leone ha sempre bisogno di vivere a pieno.

Vergine – Un pantalone da sera

La donna nata sotto il segno zodiacale della Vergine non ha grosse necessità quando si parla di abiti. Ciò che le preme di più è sentirsi comoda e a proprio agio con quello che indossa. Con l’arrivo dell’autunno, una buona scelta potrebbe essere quella di un pantalone, elegante abbastanza da poter essere usato anche di sera. In questo modo si sentirà a proprio agio e al contempo più curata. Ancor meglio se si tratterà di un nuovo acquisto. L’ideale per scacciar via quella malinconia che si porta spesso dietro e che ogni tanto ha bisogno di dimenticare facendosi qualche regalo.

Bilancia – Con un abito lungo

La donna del segno zodiacale della Bilancia ama tutto ciò che è bello e in qualche modo sofisticato. Quando si tratta di moda, ha quindi una visione molto attenta e precisa. Cosa alla quale si unisce un’idra ben chiara di cosa più le si adatta. Con l’arrivo della stagione autunnale, una buona scelta è quindi quella di optare per un abito lungo e caldo abbastanza da poter essere indossato anche in autunno. In questo modo continuerà a sentirsi a suo agio e più bella che mai. E questo gioverà in modo particolare al suo umore, rendendolo più alto che mai. Cosa che l’aiuterà a vivere al meglio ogni momento della giornata.

Scorpione – Con un vestitino con cardigan

La donna nata sotto il segno dello Scorpione ama la stagione autunnale. In questo periodo dell’anno preferisce indossare abiti che la facciano stare bene. Per questo motivo le serve qualcosa che sia bello da vedere e comodo da indossare. Ancor meglio se si tratta di un capo d’abbigliamento che sia indossabile di giorno come di sera. Un esempio? Un vestitino caldo e comodo da portare con dei collant più o meno pesanti e da rendere più elegante con gli accessori giusti. La scelta perfetta per sentirsi bene e libera di muoversi come meglio crede. Il tocco in più? Dei colori o disegni che richiamino l’atmosfera autunnale ed un cardigan caldo e morbido per le giornate più fredde.

Sagittario – La camicetta elegante

La donna del segno zodiacale del Sagittario ha bisogno di sentirsi particolarmente bella senza dover impazzire con la scelta del capo da indossare. Una camicia che sia ricca di ricami e di merletti sarebbe l’ideale. Perfetta da abbinare ad un paio di jeans o ad una gonna da portare con scarpe comode, o quando desidera sentirsi al top, con i tacchi. In questo modo, riuscirà a sentirsi addosso ancora le energie estive senza che i primi freddi le pesino eccessivamente e senza intaccare l’immagine che ha di se. Esattamente ciò di cui ha bisogno in questo particolare momento dell’anno.

Capricorno – Un giubbetto elegante

La donna nata sotto il segno zodiacale del Capricorno vive l’autunno sempre di corsa e con la necessità di portare avanti i suoi tanti impegni. Quando si tratta di abiti, quindi, non ha molto tempo per pensarci. E, il più delle volte preferisce optare per un abbigliamento comodo da indossare. Per sentirsi al meglio sarebbe quindi indicato un giubetto che la faccia sentire più bella e che si sposi con qualsiasi tipo di abbigliamento. In questo modo si sentirà sempre a posto e potrà occuparsi delle sue cose senza preoccuparsi di nulla. E tutto senza rinunciare a quel pizzico di vanità che, nonostante tutto, le appartiene.

Acquario – Un jeans particolare

La donna del segno zodiacale dell’Acquario ama indossare capi d’abbigliamento comodi e colorati. Incurante di ciò che pensano gli altri, non segue alcun tipo di moda, preferendo optare per ciò che sente più adatto a se al momento. Con l’arrivo dell’autunno, un capo perfetto da indossare sono sicuramente i jeans, comodi ma al contempo in grado di sottolineare il suo look. Sopratutto se si tratta di jeans diversi dal solito. Magari con dei ricami o dei dettagli impreziositi da strass e simili. Qualcosa che sarà in grado di apprezzare e che amerà abbinare con camicie e maglie di ogni tipo, puntando così ad un look molto personale e, proprio per questo, apprezzato.

Pesci – La gonna a ruota

La donna nata sotto il segno zodiacale dei Pesci è romantica per natura. Per questo motivo le piace indossare qualcosa che la faccia sentire bella e che la porti a sorridere quando si guarda allo specchio. Con l’arrivo dell’autunno ciò che ama di più è tornare a portare gonne o abiti con collant e stivali. In tal caso una gonna a ruota è ciò che fa per lei. Perfetta per farla sentire al top e per consentirle di abbinarla con maglie di vario tipo. E tutto al fine di creare stili sempre diversi. Una cosa che ama fare in modo particolare, che la diverte e che la fa sentire perfettamente in linea con la nuova stagione.

Trovare il giusto capo d’abbigliamento per la stagione autunnale, può aiutare ogni donna a sentirsi a proprio agio. E ciò può aiutarla a vivere meglio questo periodo dell’anno. Un motivo in più per considerare anche il profilo dell’ascendente. Indispensabile per cogliere sfumature altrimenti impossibili da vedere ma che possono fare la differenza.