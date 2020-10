Polpettone, una delle strade più sicure per un piatto unico di qualità. Prepariamo insieme il polpettone di carne e formaggio con cime di rapa, risolve ogni pasto

In mezzo ai piatti unici, ci sono quelli che funzionano anche da tranquillanti, perché sono una garanzia per chi cucina e chi mangia. Sicuramente lo è il polpettone di carne e formaggio con le cime di rapa.

Una ricetta semplice, adatta anche a chi è alle prime armi e vuole provare un piatto diverso dal solito.

Sulla scelta della carne, andate sicuri: un mix di vitello o manzo e di maiale è il massimo. E poi ci sono le carote (ma potete anche eliminarle), un formaggio capace di fondere ma non sciogliersi, tipo fontina, toma, Asiago, e il contorno con una verdura saporita ma semplice. Un piatto da proporre ogni giorno della settimana perché porta via poco tempo e dà grande soddisfazione:

Ingredienti:

700 g carne macinata (vitello e maiale)

100 g fontina

100 g speck

2 carote

1 uovo

100 g pangrattato

100 g formaggio grattugiato

500 g di cime di rapa

1 spicchio di aglio

olio extravergine di oliva

peperoncino

sale

pepe nero

Polpettone di carne e formaggio con cime di rapa, come cucinarlo e varianti

Il polpettone di carne e formaggio con cime di rapa può anche essere congelato una volta cotto, se non avete utilizzato ingredienti congelati. E quando non è stagione, sostituite le cime di rapa con gli spinaci

Preparazione:

In una ciotola amalgamate la carne, l’uovo, il pangrattato e il formaggio grattugiato, poi regolate di sale e pepe. Pelate le carote e tagliatele a fette nel senso della lunghezza. Mettetele a lessare per 3-4 minuti in abbondante acqua salata, scolate e raffreddatele in acqua e ghiaccio.

Quindi prendete il composto a base di carne e adagiatelo su un piano coperto da carta forno. Poi con il mattarello stendetelo dandogli la forma di un rettangolo e distribuite sopra le fettine di speck,

le carote, il formaggio tagliato a fettine sottili. Aiutandovi con la carta forno, arrotolate il polpettone

e chiudete le estremità a caramella, poi fermatele con dello spago da cucina. Adagiate il polpettone in una pirofila e lasciatelo rosolare insieme a 4 cucchiai di olio a fiamma viva, 3 minuti per lato. A quel punto trasferitelo nel forno ventilato già caldo a 170° e cuocete per circa 15 minuti.

Mentre aspettate, preparare anche il contorno. Lessate le cime di rapa o gli spinaci 4 minuti in abbondante acqua salata. Poi in una padella con un cucchiaio di olio, mettete ad appassire l’aglio, aggiungete il peperoncino a fettine e i pomodorini tagliati a metà, lasciando rosolare per 5 minuti. Unite le cime di rapa o spinaci, lasciatele saltare per 5 minuti circa e regolate di sale.

Infine disponete le fette di polpettone nel vassoio e circondatele con le cime di rape, nappando il polpettone con il suo fondo di cottura.