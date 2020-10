Grave lutto per il mondo della musica: Eddie Van Halen, leader della band omonima, è morto a soli 65 anni: lottava contro un tumore.

Il mondo della musica piange la scomparsa di Eddie Van Halen, chitarrista e co-fondatore della band omonima. Considerato uno dei migliori chitarristi che, con la sua creatività ha influenzato la scena dell’heavy metal e del rock, Eddie Van Halen è morto a 65 anni. Ad annunciarlo, come si legge su TgCom24, è stato dato dai media americani citando fonti vicine alle famiglia del musicista.

Una scomparsa che ha scosso il mondo della musica e i fans dei Van Halen che piangono la morte di Eddie, scomparso dopo aver lottato per 20 anni contro un tumore alla gola. Olandese di nascita, Eddie era cresciuto in California dove, insieme al fratello maggiore Alex, batterista, aveva fondato i Van Halen.

A confermare la morte del musicista è stato il figlio che, su Instagram, ha pubblicato una foto del padre scrivendo: “Non posso credere di dover scrivere questo, ma mio padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perso questa mattina la sua lunga e ardua battaglia contro il cancro”.

“È stato il miglior padre che avrei potuto chiedere. Ogni momento che ho passato con lui, sopra o fuori dal palco, è stato un regalo. Il mio cuore è spezzato e non credo che potrò mai riprendermi a pieno da questa perdita. Ti amo tanto, Pop”, ha aggiunto il figlio di Eddie.

Sei stato il Beethoven della chitarra elettrica e io sono cresciuto con te.Per qualche secondo non ci ho creduto. Fà buon viaggio #eddievanhalen ./ You’ve been the Beethoven of guitar and I grew up with you. Godspeed #eddievanhalen pic.twitter.com/fz1lwzzScQ

— Matteo Solbiati (@Matteo_Solbiati) October 6, 2020