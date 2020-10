La cerimonia di nozze perfetta per ogni segno zodiacale

Scopri qual è la cerimonia di nozze più adatta ad ogni segno zodiacale. La risposta delle stelle, segno per segno.

Quando si pensa al giorno del matrimonio, di solito lo si fa con largo anticipo. In questo modo si può infatti contare sul tempo necessario per organizzare al meglio ogni dettaglio. Uno degli aspetti che richiede maggior impegno da un punto di vista gestionale è, senza alcun dubbio, la cerimonia di nozze. Ovvero la grande festa in cui gli sposi trascorreranno del tempo con amici e parenti. Al di là dei sogni e delle aspettative coltivate nel tempo, è certo che il matrimonio è un passo che si fa in due. E che pertanto deve riscontrare i gusti e le necessità di entrambi.

Per questo motivo, è importante che la coppia parli e che decida per tempo come muoversi a riguardo. Se si hanno dubbi, è possibile anche rifarsi alle stelle. Ogni segno zodiacale, infatti, ha inclinazioni diverse che lo rendono più o meno adatto ad una determinata cerimonia. A quel punto basterà solo unire le predisposizioni di entrambe, incrociandole a tutto il resto per avere una via da seguire. Oggi, quindi, cercheremo di capire qual è il ricevimento di nozze più adatto ad ogni segno dello zodiaco.

Matrimonio: la cerimonia più adatta ai vari segni zodiacali

Ariete – Il matrimonio divertente

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete hanno bisogno di una cerimonia di nozze che sia allegra e divertente. Per loro, ciò che conta davvero è sentirsi al centro dell’attenzione e farlo mentre l’atmosfera intorno a loro è al massimo. Che si tratti di una cerimonia in un parco o sulla spiaggia. Quel che conta è che ci sia un ingresso trionfale. Che gli ospiti siano tutti intorno a loro e che ogni singolo momento li veda come gli unici protagonisti del loro grande giorno. Per il resto, è preferibile evitare organizzazioni troppo elaborate. Allo stesso tempo andrebbero evitati anche temi sfarzosi o troppo formali. Per loro dovrà essere a tutti gli effetti un giorno di festa, originale e che si faccia ricordare nel tempo.

Toro – Il matrimonio curato in ogni dettaglio

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone che amano le cose fatte per bene. Il giorno del loro matrimonio dovrà quindi essere perfetto in ogni particolare. Per loro, ciò che conta di più è la consapevolezza di poter trascorrere la giornata insieme ai loro cari. D’altro canto, però, hanno anche la necessità di vedere che intorno a loro ogni cosa sia come l’hanno sempre sognata. Che si tratti del menu, dell’abbellimento della sala o dei fiori, tutto dovrà corrispondere ai loro bisogni.

Per certi versi si può dire che avrebbero bisogno di un wedding planner. Qualcuno che sia in grado di pensare a tutto e di organizzare ogni aspetto in base alle loro esigenze. È anche vero, però, che con un po’ di organizzazione e muovendosi per tempo possono ottenere dei buoni risultati anche da soli. Ciò che conta è che stilino una lista precisa di ciò che vogliono. E tutto in modo da stabilire tutto con precisione e da non rischiare di trovarsi davanti a degli imprevisti. Cosa che proprio non sopporterebbero.

Gemelli – Il matrimonio ricco di mini eventi

I nati sotto il segno zodiacale del Gemelli sono da sempre contrari a tutto ciò che è ordinario e banale. Per il giorno del loro matrimonio hanno quindi bisogno di qualcosa che li renda felici e che li emozioni continuamente. La cerimonia dovrà quindi poter contare su diversi passaggi da alternare tra loro. Dall’arrivo, alle foto, al menu fino ai momenti ricreativo, non dovrà mai esserci un solo momento di noia. Il rischio, altrimenti, è quello di vederli contrariati e poco inclini a divertirsi. Dopotutto si tratta del segno zodiacale che più di tutto aborrisce la noia e questo dovrà essere l’aspetto sul quale fa ruotare ogni cosa. Una volta gestita questa parte, tutto il resto scorrerà lisco. E ciò che più gli interesserà sarà il sapere di mangiare bene e di avere al loro fianco tutte le persone che amano.

Cancro – Il matrimonio tra pochi intimi

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono dei grandi romantici. E per questo motivo sognano da sempre una cerimonia di nozze che rispecchi questo loro lato. Allo stesso tempo ciò di cui hanno bisogno è di poter condividere le emozioni che provano con le persone che amano. Per questo motivo, un matrimonio dispersivo è l’ultima cosa della quale hanno bisogno. Per farli felice serve quindi una cerimonia intima o con tutti i presenti raccolti in un’unica sala. In questo modo potranno farsi vedere da tutti e conservare un ricordo di ogni persona presente. E tutto senza rischiare di perdersi qualcosa. Essendo persone che amano vivere di ricordi è anche importantissimo che ci sia qualcuno pronto ad immortalare ogni momento importante. Sia tramite foto che attraverso un video da poter riguardare nel tempo.

Leone – Il matrimonio sfarzoso

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano vivere sotto la luce dei riflettori. Come ovvio che sia, quindi, per il giorno del matrimonio si aspettano di essere al centro dell’attenzione in un modo che sia unico e totale. Per prima cosa, quindi, hanno bisogno di poter contare su un matrimonio sfarzoso ed in grado di sorprendere tutti. Dovranno esserci un’entrata trionfale, cibo a volontà e un’ambiente che li faccia sentire amati e coccolati. Dalle attenzioni del fotografo a quelle di chi occuperà di gestire la sala, tutto dovrà essere speciale. E anche negli eventi annessi, loro dovranno sempre essere il fulcro di ogni momento. In questo modo si sentiranno felici ed emozionati. E tutto vivendo una giornata indimenticabile e da ricordare per il resto della loro vita come una delle più importanti di sempre.

Vergine – Il matrimonio convenzionale

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono dei veri e propri tradizionalisti. Per loro, quindi, il matrimonio perfetto dovrà essere il più convenzionale possibile. E ricco di tutto ciò che ci si aspetta di vivere in questa importante giornata. Dalla scelta della sala, a quella del menu fino ad ogni singolo momento, tutto dovrà essere perfetto. I nativi del segno si sentiranno a loro agio in proporzione a quanto riusciranno a vivere il matrimonio che hanno sempre immaginato e sognato. Tutto dipende quindi dal considerare ogni aspetto della cerimonia per poi organizzarne ogni fase nei minimi dettagli. In questo modo sarà possibile avere il matrimonio che hanno sempre sognato e che li renderà felici come non mai.

