Can Yaman sarà uno degli ospiti di punta della prossima puntata di Verissimo. Il bell’attore, durante le registrazioni, ha però deluso le fan.

Can Yaman, dal suo debutto italiano con Cherry Season, ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico italiano, che lo ha reso non solo uno dei personaggi più amati del palinsesto ma una vera e propria star.

Nonostante ciò il protagonista di DayDreamer – Le ali di un sogno ha concesso poche apparizioni in pubblico nel bel paese. Certo, bisogna precisare che il suo successo, purtroppo, è andato a coincidere anche con lo scoppio della pandemia a livello mondiale, rendendo quasi impossibile poter viaggiare da un continente all’altro, ma fortunatamente la situazione ora è leggermente diversa e l’attore, che si è spogliato su Instagram mandando in visibilio le fan di tutto il mondo, può finalmente essere ospiti dei programmi tv che bramano di averlo.

La prima ad averne l’onore sarà Silvia Toffanin a Verissimo questo sabato, ma l’appuntamento sembrerebbe essere già stato registrato ma purtroppo le cose non sembrerebbero essere andate come previsto. Secondo quanto rivelato dal portale Blasting News, l’attore per l’occasione avrebbe deciso di sfoggiare un nuovo look. Look che avrebbe deluso, e non poco, le sue fan italiane che lo preferivano prima.

Can Yaman ha deluso le sue fan a Verissimo, decidendo di accorciare barba e capelli, mentre loro lo preferiscono in una versione decisamente più selvaggia rispetto a quando indossa i panni del bravo ragazzo tutto acqua e sapone. Siamo sicuri, però, che durante il corso dell’intervista troverà il mondo di farsi perdonare.

Anticipazioni Verissimo, Can Yaman torna in Italia: i nuovi progetti

Le anticipazioni di Verissimo del 10 ottobre purtroppo non sono ancora molto dettagliate, ma sicuramente Can Yaman parlerà dei suoi nuovi progetti, che non sono di certo pochi.

Tra non molto, purtroppo, terminerà la messa in onda di DayDreamer – le ali di un sogno, ma niente paura perché la pausa del bell’attore sarà momentanea se non nulla. Can sarà ospite di Maria De Filippi a C’è posta per te e pare sia stato scelto da Ferzan Özpetek, che ha lanciato attori come Gabriel Garko ne Le Fate Ignoranti e consacrato Ambra Angiolini come attrice, per il suo nuovo film. Un traguardo decisamente non da poco per chi sogna di fare l’attore nella vita.

Can Yaman torna in Italia dopo il suo breve incontro con Barbara d’Urso, e le sue fan non vedono l’ora di poterlo ammirare di nuovo.

Can Yaman non terrà incollato il suo fedele pubblico soltanto attraverso le pellicole o apparizioni tv, perché gli scatti fotografici in cui sfoggia tutto il suo fisico non mancheranno di certo. Non è un mistero, infatti, che i suoi ammiratori oltre ad apprezzare le sue doti da attori, apprezzano e non poco anche il suo aspetto fisico.