Michelle Hunziker: cappello e giacca di pelle, super sexy – Foto

Michelle Hunziker super sexy su Instagram con il look autunnale: cappello e giacca di pelle total black, che spettacolo. Foto.

Look autunnale per Michelle Hunziker che sfoggia un outfit total black formato da cappello e giacca di pelle. Un look rock e super sexy per la conduttrice che sfoggia i suoi lunghi capelli biondi che le cadono sulle spalle. Lo sguardo fisso e i lineamenti perfetti del viso rendono Michelle ancora più bella.

“Ogni cappello ha le sue idee nascoste. Il mio cela l’arrivo di qualche novità…(non sono incinta😂) non vedo l’ora di rivelarvela però!!!!”, scrive Michelle precisando immediatamente di non essere in dolce attesa prima che partano rumors sulla sua, presunta, quarta gravidanza.

“Che figa”, “Bellissima come poche”, “Sottolineare non sono incinta è troppo forte. Il cappello è perfetto come la Hunziker. In bocca al lupo per il progetto”, scrivono i fans mentre qualcuno azzarda l’idea di un nuovo taglio di capelli con il ritorno della frangetta.

Michelle Hunziker, tenera mamma con Odino

Michelle Hunziker tornerà presto in tv con la nuova stagione di All Together Now. La novità di cui parla, dunque, riguarderà un altro progetto professionale? Nel frattempo, continua a godersi la sua meravigliosa famiglia. Oltre a trascorrere il suo tempo libero con il marito Tomaso Trussardi che a Verissimo ha parlato della morte del fratello e con le figlie Aurora, Sole e Celeste, la Hunziker dedica molto tempo anche ai suoi cani. Da qualche mese la famiglia di è gata con l’arrivo di Odino che vedete nella foto qui in alto.

“Odino…quando ha freddo…cerca la mamma”, ha scritto la Hunziker nella didascalia che accompagna la foto.

Prima di sfoggia il suo amore per Odino e il look autunnale, inoltre, Michelle ha trascorso un weekend di sole sfoggiando il suo sorriso contagioso che sfoggia anche appena sveglia. Sempre bellissima, allegra e ottimista, la Hunziker è da anni una delle donne più belle e amate dai fans. Ad ammirarla per bellezza, simpatia e intelligenza sono sia le donne che gli uomini che, sotto le sue foto, le lasciano sempre commenti di stima e complimenti.