Mia Khalifa: due milioni di persone la vogliono fuori dal web

Il suo nome è Mia Khalifa e il suo lavoro era quello di realizzare film per adulti. Perchè due milioni di persone vogliono che sparisca dal web?

Mia Khalifa ha un passato da attrice reltivamente breve, dal 2014 al 2016, eppure è famosissima e conta oltre 21 milioni di follower su Instagram. Seguitissima dagli amanti di film per adulti ha recentemente lanciato ua petizione e in molti hanno espresso la loro volontà che tutti i film da lei realizzati spariscano dal web. A due settimane dall’inizio della petizione, già 2 milioni di persone la vogliono fuori dal web.

Mia Khalifa a gran voce fuori dal web

Una petizione che metta definitivamente fine alla sua carriera da attrice di film per adulti, è lei stessa a chiedere a gran voce a tutti i suoi ammiratori di firmarla. L’ex attrice desidera che tutti i suoi film presenti in rete finiscano per sempre nel dimenticatoio.

La donna ha dichiarato di voler definitivamente cambiare vita e per farlo ha bisogno che non ci sia più traccia di tutti i suoi film in rete, ma data la sua notorietà l‘industria pornografica vanta ancora moltissimi guadagni grazie e questi film e non ha nessun interesse nel farli sparire.

La donna quindi ha chiesto il supporto dei suoi numerosi fan, appellandosi ad un diritto legittimo e ben oltre due milioni di persone l’hanno appoggiata favorevolmente firmando la petizione affinchè tutti i film di Mia Khalifa spariscano dal web, 2.070.000 firme in sole due settimane.

La donna non trova giusto che alcune case di produzione continuino a pubblicare suoi vecchi film facendoli passare per novità del momento, motivo per il quale la sua immagine in rete viene costantemente associata al suo vecchio lavoro. Con la speranza di poter far valere i suoi diritti ha lanciato una petizione su Change.org.

Il testo della petizione spiega dettagliatamente la questione con queste parole: “Le grandi aziende non stanno offrendo a Mia Khalifa la possibilità di portare i suoi contenuti in tribunale. Chiediamo che i suoi video vengano rimossi e discussi equamente in tribunale senza che questo mandi Mia Khalifa in rovina. Mia ha espresso più volte il suo rammarico per le sue decisioni nella sua precedente carriera”.

A quanto pare i suoi fan e sostenitori le stando dimostrando tutto il loro affetto ed anche un grande rispetto per le sue scelte di vita.