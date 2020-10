Alessandra Mussolini in ospedale: incidente durante le prove per la quarta puntata di Ballando con le stelle 2020.

Alessandra Mussolini in ospedale. Come fa sapere Dagospia, la Mussolini è caduta a terra durante le prove della quarta puntata di Ballando con le stelle 2020 in onda sabato 10 ottobre in prima serata su Raiuno. La Mussolini, come si legge su Dagospia, è caduta a terra durante le prove ed è stata trasportata immediatamente in ospedale per tutti i controlli del caso, ma cos’è successo davvero alla concorrente del programma di Milly Carlucci.

Incidente per Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle 2020

Dopo il weekend, Alessandra Mussolini è tornata in sala prove con il maestro Maykel Fonts. Durante le prove, però, qualcosa è andata storto. La Mussolini, infatti, è caduta per terra. A quanto pare, la Mussolini che durante le prime puntate di Ballando con le stelle 2020 si è scontrata con Selvaggia Lucarelli, sarebbe caduta sbattendo la faccia. La Mussolini sarebbe stata trasportata immediatamente in una clinica romana per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Ancora problemi per Milly Carlucci e lo show del sabato sera di Raiuno.

L’incidente della Mussolini arriva poco dopo il rientro di Raimondo Todaro. Quest’ultimo, dopo la prima puntata, era finito in ospedale per un’operazione di appendicite. Il maestro di Ballando con le stelle 2020 è rimasto fuori durante la seconda puntata durante la quale Elisa Isoardi ha ballato da sola. Durante la terza puntata, Raimondo Todaro è rientrato ballando nuovamente con la conduttrice. Poche ore dopo il rientro di Todaro, Milly Carlucci e lo staff di Ballando con le stelle 2020 è alle prese con un nuovo problema.

Nelle prossime ore, la produzione di Ballando con le stelle 2020 aggiornerà gli utenti sulle condizioni della Mussolini. Alessandra riuscirà a ballare durante la quarta puntata del programma di Milly Carlucci.