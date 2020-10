Patate al forno, quante volte le abbiamo cucinate ma la ricetta delle patate aromatiche con doppia cottura sono una soluzione brillante e croccante

La cucina tradizionale, se rivista con intelligenza e gusto, può dare vita a ricette simili ma nuove. Cosa c’è di più classico delle patate al forno, il contorno perfetto per carne rossa, bianca e pesce? Nulla, ma oggi prepariamo le patate aromatiche con doppia cottura,m un trucco per renderle ancora più croccanti.

Il principio di questa ricetta è semplice: mettere le patate, ancora intere, prima a bollire in acqua salata e poi nella teglia da forno. Un modo per cuocerle in maniera uniforme ma soprattutto per averle belle croccanti quando le togliamo dal forno. Basterà profumarle con delle erbe aromatiche, come rosmarino e alloro, ma anche salva, eventualmente timo, e il risultato sarà sorprendente.

Ingredienti:

700 g di patate novelle

3 spicchi d’aglio

1 rametto di rosmarino

foglie di salvia

3 foglie di alloro

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Patate aromatiche con doppia cottura, prima l’acqua e poi il forno

Venti minuti per lessare, altri 20 per diventare croccanti e intanto voi non dovete fare niente più che guardare. Ecco perché le patate aromatiche con doppia cottura sono una grande idea.

Preparazione:

La ricetta di queste patate aromatiche con doppia cottura è semplicissima. Lavate le patate sotto acqua fredda corrente, eliminando qualsiasi traccia di terra. Per ottenere un risultato perfetto potete anche utilizzare una spazzola.

Mettetele a lessare in acqua salata direttamente con gli spicchi d’aglio già spellati e un mazzetto aromatico con rosmarino e alloro. Scolatele quando sono tenere, basteranno 15-20 minuti. Poi senza nemmeno dover fare nulla versate le patate in un’ampia teglia da forno

Quindi bagnatele con 4-5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva aggiungendo alcune foglie di salvia e date anche una macinata di pepe.

Mettete la teglia in forno già caldo a 180° per circa 20 minuti o comunque fino a quando le patate saranno croccanti e dorate. Servitele ancora calde.