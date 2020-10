Oroscopo di Ottobre: come attirare l’amore

Scopri come attirare l’amore in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Il mese di Ottobre ci introduce pian piano verso la stagione invernale. Si tratta di un periodo delicato, fatto di cambiamenti, di nuove routine di consolidare e di voglia di momenti romantici da condividere con qualcuno. L’avvicinarsi delle feste, le giornate sempre più corte e i pomeriggi sempre più freddi da trascorrere in casa, accendono spesso il bisogno di trovare un partner.

Sopratutto se si arriva da una rottura estiva o se, più semplicemente, ci si sente pronti a ricominciare dopo un periodo di riflessioni. Ebbene, anche se comunemente noto come un mese più lento e incentrato sopratutto sul lavoro e sull’introspezione, il mese di Ottobre può essere valido anche per l’amore. Scopriamo quindi come dovrebbe muoversi ogni segno dello zodiaco per attrarre l’amore nella sua vita. O, in altre parole, che atteggiamento dovrebbe avere per far si che l’amore bussi finalmente alla sua porta.

Ottobre: come attirare l’amore in base al segno zodiacale

Ariete – Quelli che dovranno seguire le proprie inclinazioni

Se c’è un aspetto dei nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete che è in grado di colpire tutti, questo è il loro essere sempre pieni di vita. Un modo di essere che li può aiutare anche nell’attirare l’amore. Basterà infatti essere se stessi e seguire i propri desideri per farsi notare da chi non sta cercando altro che una persona piena di vita e di sogni da realizzare. Il fascino che riescono a mettere in campo quando sono immersi in qualcosa che li appassiona è unico. Ed è in grado di attirare persone più ponderate e poco abituate ad essere così istintive. Un mix che potrebbe persino funzionare, bilanciando i due estremi in un rapporto in grado di andare avanti nel tempo. La parola d’ordine per il mese di Ottobre è quindi “spontaneità”. Sarà infatti senza costruzioni ma essendo semplicemente se stessi che i nativi del segno avranno maggiori possibilità di attirare a se l’amore.

Toro – Quelli che sapranno conquistare con il loro modo di fare

I nativi del segno zodiacale del Toro in questo periodo dell’anno riescono ad essere così a proprio agio da farsi notare dagli altri. Allo stesso tempo, il loro modo di fare li porta a trasmettere un senso di pace e di serenità in chiunque gli capiti attorno. Ciò fa si che chi desideri stabilire una relazione importante o provare un sentimento sicuro tendi ad avvicinarsi a loro. Basterà quindi vivere come sanno fare per farsi notare e per piacere a chi è di loro interesse. Ciò che conta è non esagerare nel mostrarsi diversi da come si è. Perché spesso sono proprio le loro routine e l’esigenza di vivere in modo confortevole ad attirare l’attenzione e l’ammirazione degli altri. Al resto ci penserà il destino.

Gemelli – Quelli che potranno mostrare la loro eccentricità

Molto spesso, i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, cercano di limitarsi e di nascondere almeno in parte il loro essere eccentrici. E tutto per timore di non essere capiti o accettati. È un problema che si pongono sopratutto in amore. E ciò li porta a cercare di mostrarsi improvvisamente diversi quando si rendono conto di provare dei sentimenti per qualcuno. La verità è che se ci si avvicina a loro è almeno in parte proprio per il modo in cui si pongono. Per questo motivo, dovrebbero avere maggior fiducia in se stessi e cercare di essere semplicemente quello che sono. In questo modo chi ha scelto di conoscerli meglio non rischierà di trovarsi spiazzato, riconoscendo la persona che gli era piaciuta all’inizio. Inoltre sarà solo essendo semplicemente se stessi che sapranno emanare quella luce che tanto li caratterizza. Una luce che da sola può fare anche perdere la testa alla persona giusta.

Cancro – Quelli che dovranno essere più dolci

Che i nativi del segno zodiacale del Cancro siano persone che sanno come essere dolci è un fatto risaputo. Ogni tanto, però, questa dolcezza tende a venir meno con la confidenza. E tutto per lasciare il posto ad un modo di fare un po’ più egoistico e capriccioso. Se intendono attrarre a se l’amore, però, i nativi del segno dovranno iniziare a cambiare atteggiamento. Il loro essere dolci è infatti ciò che colpisce di più durante la conoscenza. E farlo mancare all’improvviso può comportare svariati problemi. Coloro che stanno cercando l’amore dovrebbero quindi imparare a mostrare la loro dolcezza senza mettere dei paletti tra se e gli altri. Solo così sapranno farsi amare e al contempo riusciranno a stabilire un rapporto più intenso con le persone di loro interesse.

Leone – Quelli che dovranno aprirsi agli altri

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano stare al centro dell’attenzione. Ciò nonostante, presi come sono da se stessi, finiscono molto spesso con l’ignorare gli altri. A ciò si unisce una particolar propensione a mostrare solo la parte più superficiale di se. E tutto per mantenere intatto quell’alone di perfezione che si sono costruiti attorno. Per poter attrarre l’amore, è però necessario che cambino atteggiamento e che si mostrino di più per quello che sono. Solo in questo modo riusciranno infatti a mettere in luce parti di se che gli altri non conoscono affatto. Parti che proprio in virtù dei loro difetti potrebbero attrarre in modo unico, portando qualcuno ad amarli. Si tratta di un processo che non è affatto facile ma che i nativi del segno dovrebbero imparare a mettere a punto. Solo in questo modo potranno infatti attirare a se le persone giuste. Ovvero quelle in grado di apprezzarli per come sono veramente.

Vergine – Quelli che sapranno attirare consensi con la loro fermezza

I nativi del segno zodiacale della Vergine hanno un modo di essere particolare che li spinge ad attrarre e respingere chi sta loro intorno. Pur sapendo essere degli abili conversatori, finiscono spesso con l’usare parole sbagliate. A ciò si unisce anche un modo di vedere la vita che tende ad essere un po’ troppo rigido. Ciò nonostante questo loro modo di essere li spinge a mettere in luce anche lati di se che sulle persone giuste possono avere un certo ascendente. Un esempio è la fermezza che trasmettono quando parlano di qualcosa in cui credono o la capacità di analisi che li contraddistingue. Si tratta di particolari che possono attrarre chi ha bisogno di stabilità. O, più semplicemente, chi è attratto da persone che sanno dire sempre ciò che pensano e che incuranti degli altri non si pongono limiti in tal senso. Una cosa in cui i nativi del segno riescono decisamente bene.

