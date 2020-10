Elettra Lamborghini dà consigli alle sue fans per trovare marito dopo il matrimonio con Afrojack: “Non datela”, video.

“Non datela”: Elettra Lamborghini non risparmia consigli alle sue fans in cerca di marito e lo fa dallo studio di Verissimo. Ospite della puntata trasmessa il 3 ottobre, Elettra, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha raccontato le emozioni del suo matrimonio con Afrojack svelando anche i dettagli del primo appuntamento da cui è iniziato la sua splendida storia d’amore coronata dal matrimonio che è stato celebrato lo scorso 26 settembre nella splendida cornice del Lago di Como. Mentre ricordava il suo primo appuntamento con quello che è poi diventato suo marito, Elettra si è lasciata andare ad un consiglio spassionato per le fan ancora single.

Elettra Lamborghini e i consigli per trovare marito

Schietta e sincera come sempre, Elettra Lamborghini non ha risparmiato dettagli al pubblico di Verissimo sulla sua storia d’amore. “La prima uscita è stato un disastro” – racconta la cantante ricordando il primo appuntamento con il suo attuale marito Afrojack sposato lo scorso 26 settembre.

“Mi ha portato fuori e ha tirato sotto un porcospino. Nessun bacio, non gliel’ho data e gli ho detto ‘se ti bacio bisogna essere fidanzati'”, ha raccontato a Silvia Toffanin. “Se qualcuno mi chiede qual è la mia carta vincente vi dico: ragazzi, non datela”, aggiunge ancora. Elettra felicissima di aver coronato il suo sogno d’amore con Afrojack, pensando ad una maternità, ha ammesso di non essere ancora pronta per avere un figlio.

“E’ presto. Sarebbe fantastico: io voglio essere la migliore mamma del mondo, voglio essere presente, prendermene cura io, ma ho anche molta paura, il mondo mi fa paura e poi non è così facile”, ha aggiunto. Pensando al futuro e a dove vivrà in futuro, Elettra raccontando di aver comprato casa in Lombardia con il marito, ma di non escludere di trasferirsi in Belgio, un luogo tranquillo e in cui si sente totalmente serena.