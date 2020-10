Stefano De Martino, compleanno con i suoi due amori

Stefano De Martino festeggia il 31esimo compleanno con i suoi due, grandi amori: le foto sui social scatenano il delirio.

Stefano De Martino ha compiuto 31 anni e ha festeggiato con i suoi grandi amori. Il conduttore napoletano ha trascorso il giorno del suo compleanno con la sua famiglia ricevendo tutto l’amore del mondo dal figlio Santiago e dal cane che è entrato a far parte della famiglia. Con gli occhiali da sole, capelli corti, barbara incolta e camicia bianca, Stefano spegne le candeline con l’aiuto di Santiago che non lascia da solo Choco, il cucciolo che Stefano ha deciso di prendere con sè. Con le persone che ama, De Martino ha trascorso il sereno compleanno.

Stefano De Martino e il compleanno con Santiago e il cane Choco

Sereno, in splendida forma e sorridente, De Martino ha spento le candeline circondato dai suoi affetti. Nessuna donna al suo fianco se non la madre e la sorella Adelaide che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto dei festeggiamenti e una in cui si diverte a giocare con il nipotino Santiago. De Martino, dopo aver trascorso l’estate prima a Napoli per condurre Made in Sud e poi ad Ibiza dove si trovava anche Belen Rodriguez in modo da poter trascorrere le vacanze anche con Santiago, è tornato a Milano dove ormai vive da tempo e dove ha preso una nuova casa dopo la fine del matrimonio con Belen.

Dopo essere stato pizzicato nuovamente in compagnia dell’ex, Stefano De Martino non ha più alimentato il gossip. Ufficialmente single, resta uno degli uomini del mondo dello spettacolo più corteggiati. Diversamente dall’ex marito, Belen Rodriguez ha ritrovato l’amore Antonio Spinalbese.

In una recente intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Belen Rodriguez ha parlato del ritorno di fiamma con Stefano e del successivo addio. «È lecito che una famiglia che si è rotta un po’ di tempo fa ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. Io dico che l’ho amato e che mi ha amato tanto anche lui. Ogni volta che dice una cosa lo fa solo per avere i titoli delle copertine, quell’uomo deve mettersi l’anima in pace ma non so se accadrà mai».