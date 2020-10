Rosalinda Celentano, bacio con Tinna Hoffamann di Ballando con le stelle

Rosalinda Celentano, bacio con l’insegnante Tinna Hoffmann prima di Ballando con le stelle 2020. Il feeling conquista tutti.

Rosalinda Celentano conquista il pubblico di Ballando con le stelle 2020 e ia fiducia della sua insegnante Tinna Hoffamann che ha sostituito Samuel Peron dopo la positività di quest’ultimo al coronavirus. Tra la Celentano e Tinna Hoffmann si è instaurato subito un bel feeling che le ha portate anche a conquistare la giuria di Ballando con le stelle. Prima di scendere sulla pista del programma del sabato sera di Raiuno, la Celentano e la Hoffmann hanno regalato un divertente siparietto sui social che ha conquistato.

Rosalinda Celentano e il bacio con Tinna Hoffamann prima di Ballando con le stelle 2020

Per preparare al meglio le esibizioni della puntata di Ballando con le stelle, tutti i concorrenti trascorrono in sala prove tantissime ore insieme ai loro insegnanti. Nelle scorse ore, non trovando Tinna Hoffmann, è andata in giro a cercarla trovandola in sala trucco. Il tutto è stato documentato da alcune storie pubblicate su Instagram prima dalla maestra di Ballando e poi dalla stessa Rosalinda che si è anche lasciata andare dando un bacio sul collo alla Hoffmann.

Tra le due, dunque, è nato un rapporto di grande complicità e d’affetto. Il pubblico è stato rapito dalla coppia Celentano-Hoffmann sin dalla prima puntata di Ballando con le stelle e c’è chi è convinto che arriverà in finale.

“Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ne siamo molto molto felici. Grazie per tutti i complimenti! Noi continueremo a creare con il nostro cuore, sperando di arrivare al vostro! Molto fiera di Rosalinda Celentano… My partner in crime”.



Insieme alla coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che si è ricomposta dopo l’operazione di appendicite che ha tenuto lontano il maestro da Ballando la settimana scorsa, la Celentano e la Hoffmann sono tra le più accreditate ad arrivare fino in fondo.