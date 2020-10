Dayane Mello, rivelazione a Tommaso Zorzi su Francesco Oppini

Dayane Mello, durante la notte, al Grande Fratello Vip 2020, fa una rivelazione a Tommaso Zorzi su Francesco Oppini.

Dayane Mello non nasconde di provare un interesse per Francesco Oppini. La modella brasiliana l’avevo confessato a Pierpaolo Pretelli e lo ha poi confermato in diretta durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 condotta da Alfonso Signorini. Dopo la diretta durante la notte, si è poi lasciata andare ad una confessione su Francesco Oppini durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi.

Dayane Mello e la confessione su Francesco Oppini: le parole durante la notte al Grande Fratello Vip 2020

“La sua presenza in questa casa ha cambiato tutto per me, non è amore ma c’è un rispetto molto grande”, ha raccontato la Mello in diretta ad Alfonso Signorini che ha poi continuato a farle domande a cui la modella brasiliana ha risposto così – “il primo passo l’ha già fato lui, non posso dire di più”.



Di notte, lontano dagli altri concorrenti, Dayane si è lasciata andare ad una confessione su Francesco parlando con Tommaso Zorzi. Il video della confessione di Dayane Mello a Tommaso Zorzi è stato pubblicato dal Vicolo delle news. Da parte sua, Francesco Oppini ha ribadito il suo interesse nei confronti della fidanzata Cristina Tomasini.

Durante una chiacchierata in giardino con Matilde Brandi, il figlio di Alba Parietti ha ribadito di essere molto innamorato dalla fidanzata che, sul proprio profilo Instagram ha condiviso il video in cui il fidanzato Francesco, in confessionale, durante le nomination, ha dichiarato tutto il suo amore nei suoi confronti. Nessuna possibilità, dunque, per Dayane Mello.

Il figlio di Alba Parietti che ha commentato la squalifica di Denis Dosio. Dopo la puntata serale con il Grande Fratello Vip, Dayane e Oppini che sembravano molto vicini, non hanno trascorso molto tempo insieme. Anche tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli la situazione sembra essersi raffreddata dopo il feeling delle prime settimane. Cosa accadrà nella casa? Alba Parietti, dopo aver condiviso il video in cui il figlio parla della fidanzata, su Instagram, scrive:

“Questo mi rende fiera di lui, anche se avrà delusioni perché vede solo il buono negli altri e non non vede cattiveria e strategie. Preferisco vedere la sua grande signorilità e generosità nel vedere sempre il lato positivo negli altri, senza pregiudizi e difendere il suo amore per Cristina che è immenso”.