Barbara d’Urso al mare: il costume fa vedere tutto – FOTO

Barbara d’Urso ha mandato in estasi i suoi fan, pubblicando su Instagram uno scatto che la immortale seducente in riva al mare.

Barbara d’Urso si gode un meritato giorno di relax, visto che oggi è l’unico momento in cui stacca leggermente, prima di andare a fare le prove di Live Non è la d’Urso, la spina.

Per questo motivo la bella conduttrice partenopea ha scelto di ricordare alcuni dei momenti di quest’estate quando lontana dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 poteva godersi un po’ il caldo. E quale momento migliore, se non questo, per indossare un costume da bagno che possa esaltare al meglio le sue forme?

Barbara, che di recente ha messo in guardia Soleil Sorge a Pomeriggio 5, ha scelto di indossare un costume tutto ad un pezzo di colore nero, che lascia poco spazio all’immaginazione.

Barbara d’Urso in costume da bagno lascia intravedere al pubblico della rete il suo fisico longilineo e le sue morbide forme che hanno mandato in visibilio i suoi fedeli sostenitori che oltre ad apprezzarla per le sue doti da conduttrici l’ammirano anche per il suo corpo.

Barbara d’Urso manda in estasi i fan: lo scatto in spiaggia

Barbara d’Urso ha mandato in estasi i fan, mostrando loro il suo corpo che nonostante abbia superato le 60 primavere non ha assolutamente nulla da invidiare a quello delle sue colleghe più giovani, visto che ogni scatto postato in rete diventa un vero e proprio successo di like e cuori.

“Lo ribadisco, l’età è soltanto un numero” ha commentato Lisa Fusco, che spesso è stata ospite di Barbara a Pomeriggio 5. “Ed il più delle volte non corrisponde al corpo e alla mente dello spirito” ha concluso esaltando il tonico fisico della d’Urso, che qualche giorno fa è venuta allo scoperto pubblicando una dedica inaspettata.

La d’Urso ha fatto impazzire tutti i suoi fan che hanno ammirato il fisico scultoreo, degno delle migliori modelle. Un corpo che non sembra sentire l’avanzare degli anni che passano.