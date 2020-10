Torta soffice in padella: ricetta veloce

La torta soffice in padella sembra strana ma è un’idea vincente. Alla fine il risultato sarà uguale a quello del forno, ma anche più leggero

La torta soffice in padella è un’idea geniale. Questo tipo di cottura, invece del forno non toglie nulla al gusto finale del vostro dolce e poi in fondo quando la portate a tavola non dovete per forza rivelare il vostro segreto. Una cottura lenta e uniforme per un prodotto finale adatto alla prima colazione, alla merenda, ma anche ad un thé con le amiche

Vi suggeriamo la ricetta base della torta soffice in padella. Ma come per molti altri dolci fatti in casa, potrete farcirla a vostro piacere. Con della crema pasticcera, della marmellata, della frutta fresca, sarà sempre un successo

Ingredienti:

150 g farina 00

120 g zucchero

2 uova medie

50 g latte

50 g olio di semi di girasole

mezza bustina lievito in polvere vanigliato per dolci

buccia di 1 arancia grattugiata

burro

zucchero a velo

Torta soffice in padella, cuoce piano piano

Tutto quello che vi serve per preparare una deliziosa torta soffice in padella è la pazienza. Deve cuocere piano piano ma non ha nemmeno bisogno di essere guardata, quindi intanto potete fare altro.

Preparazione:

Il primo passo per un’ottima torta morbida in padella è montare le uova intere con lo zucchero usando le fruste. Quando diventano chiare e spumose, diminuite la velocità delle fruste e poco alla volta aggiungete anche il latte e l’olio. Infine versate anche la farina già setacciata, il lievito e la buccia grattugiata di un’arancia non trattata. Mescolate bene e la base per la vostra torta è pronta per essere cucinata.

Spennellate la padella con un tocchetto di burro fuso, sulla base e sui bordi. Versate il composto e accendete il fornello grande mettendo però la fiamma però al minimo perché non ha bisogno di shock termico. Cuocete con un coperchio che copra tutta la padella per non permettere all’aria di entrare.

Dopo circa 40-45 minuti, quando la superficie della torta è asciutta, sarà cotta nella parte superiore.

Quindi fate come per la frittata, giratela con un piatto (aiutandovi con un foglio di carta forno) e capovolgetela. Cuocete ancora 3-4 minuti e sarà pronta da servire. Adagiatela nel piatto da portata e spolverizzatela con zucchero a velo.