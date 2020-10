Scopri quali sono i segni zodiacali che non si curano delle critiche e quali, invece, si preoccupano troppo.

Quando si ha a che fare con gli altri si finisce sempre con il ricevere delle critiche. E queste, in base a come vengono vissute possono influire sul benessere della persona, sul suo modo di percepirsi e persino sul come agisce o si relaziona con la gente. Riuscire a vivere le critiche in modo costruttivo non è una cosa semplice e immediata e molte persone finiscono con lo starci male più di quanto non vorrebbero ammettere.

Ciò può dipendere dalla stima che hanno in se stesse, dalle esperienze vissute, dal periodo che stanno vivendo e, ovviamente, dall’influenza delle stelle. Per questo motivo, oggi cercheremo di capire quali sono i segni dello zodiaco che non si curano delle critiche e quali, invece, se ne preoccupano un po’ troppo. Un modo per conoscersi meglio e per capire anche gli altri.

Scopri se e quanto i segni dello zodiaco si curano delle critiche

Ariete – Quelli che non se ne curano affatto, almeno in apparenza

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che non si curano molto delle critiche. Sicuri di se, quasi non sopportano che qualcuno gliene faccia e quando ciò accade finiscono con il prenderla molto sul personale. Bisognosi di sentirsi sempre al centro dell’attenzione, tendono a rispondere a tono a chiunque osi contraddirli, facendo l’opposto di quanto gli viene detto. Allo stesso tempo, però, non possono fare a meno di sentirsi arrabbiati al punto da pensarci più di quanto non vorrebbero. Così, anche se dai modi non si direbbe, alla lunga finiscono con l’elaborare quanto gli viene detto e questo, presto o tardi può persino portarli a migliorarli. Cosa che, ovviamente, non ammetteranno mai.

Toro – Quelli che ci pensano poco

I nativi del segno zodiacale del Toro sono molto più sicuri di se di quanto non si possa pensare. Ciò li porta a non curarsi molto delle critiche che ricevono. A meno che non siano stati proprio loro a chiedere un parere a riguardo. In questi casi, si soffermano a riflettere su quanto gli viene detto e se lo ritengono opportuno si mostrano disponibili a cambiare modo di fare. In caso contrario non sembrano interessarsi a ciò che gli viene detto e tutto perché quando decidono di agire in un dato modo e perché ci hanno già riflettuto a sufficienza, ritenendo di agire per il meglio. Così, visto che non sono soliti interessarsi di ciò che gli altri possono pensare di loro, tendono a vivere abbastanza serenamente anche in presenza di critiche alla loro persona.

Gemelli – Quelli che ci fanno caso

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono piuttosto suscettibili. Per questo motivo, quando si trovano a ricevere delle critiche si sentono sempre punti sul vivo, prendendola male. Se queste arrivano da persone delle quali si fidano, cercano di prenderle in modo costruttivo e di adoperarsi per fare del proprio meglio. Quando a criticarli sono dei semplici conoscenti, però, le cose cambiano. E, i nativi del segno iniziano a prenderla sul personale, chiudendosi e sforzandosi di non dare bado a quanto gli viene detto. Anche reagendo così, però, non smettono di pensarci. Si tratta infatti di persone con un forte senso critico e che desiderano sempre migliorarsi. Cosa che, ovviamente, gioca a loro favore, portandoli a crescere sempre in modo armonico e mai forzato.

Cancro – Quelli che se la prendono a morte

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono soliti prendere male ogni tipo di critica. Spesso insicuri e bisognosi degli apprezzamenti altrui, quando sentono muovere parole di critica nei loro confronti, diventano particolarmente nervosi. Di solito finiscono quindi con il mettere il broncio o con il dare in escandescenza. Accettare pareri diversi dai loro è infatti qualcosa a cui non sono disposti. Così come non amano essere messi in dubbio, sopratutto dalle persone che amano o delle quali si fidano. Ogni volta che qualcuno dice loro qualcosa di negativo, finiscono infatti con lo starci male al punto da entrare in crisi. Motivo per cui tendono a reagire in modo a volte esagerato. Questo li porta a chiudersi in se stessi e di conseguenza gli impedisce di migliorarsi. A prescindere dal come vivono le critiche, quindi, è raro vederli prenderle davvero in considerazione.

Leone – Quelli che non le tollerano

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono così sicuri di se da non curarsi affatto delle critiche. Ciò nonostante non amano riceverle. Abituati a stare al centro dell’attenzione hanno infatti bisogno di ricevere sempre lodi e complimenti e quando ciò non avviene finiscono con il diventare particolarmente contrariati. Cosa che tra l’altro tendono a far notare a chi sta loro intorno in modo da evitare successive parole contro di loro. C’è da dire che tendono a concentrarsi di più su chi ha detto cosa che sul messaggio in se. E ciò li porta a non pensare più di tanto a quanto gli viene detto. Dopotutto quando fanno qualcosa è solo perché la ritengono corretta, motivo per cui non sentono alcun bisogno di cambiare le cose né tanto meno se stessi o il loro modo di fare.

Vergine – Quelli che ci stanno male ma se ne dimenticano presto

I nativi della Vergine sono più permalosi di quanto si pensi. Quando ricevono una critica se la prendono a morte. Si sentono punti sul vivo e il più delle volte possono rispondere per le rime, senza curarsi delle intenzioni di chi ha osato farsi avanti in tal senso. Sulle prime tendono anche a starci piuttosto male, a sentirsi feriti e mancanti di qualcosa. Questo modo di vedersi, però, li porta a chiudersi rapidamente in se stessi e a smettere di considerare la cosa. Ciò si traduce in un atteggiamento destinato a restare sempre uguale. Anche se non dimentichi di chi li ha criticati possono arrivare a cambiare modo di porsi con i diretti interessati. Un modo di fare che alla lunga può creare tensioni e problemi. Cosa che non sono disposti a cambiare.

