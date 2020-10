rossetto nude quale scegliere in base alla formulazione

Il rossetto nude è senza dubbio un cosmetico amato da tutte le donne, un rossetto versatile da portare sempre con se. Scopriamo quale scegliere in base alla formulazione.

Le ‘nude lipstick addict’ lo sanno bene, un rossetto non è uguale all’altro e i nude per quanto naturali sono diversi per tonalità e anche per formulazione. Ma come orientarsi nella scelta della formulazione del rossetto nude che sia il fedele compagno di tutta una giornata oppure quello di una sera romantica?

Ecco alcuni consigli per orientarsi nella scelta del rossetto nude in base alle varie formulazioni, cremoso, a lunga tenuta o lucido. Basterà trovare quello che sulle labbra risulti più confortevole e resistente magari per tutti i giorni o che esalti la femminilità durante un evento speciale o una serata.

Rossetto nude: a chi è adatta la formulazione cremosa

Un rossetto nude cremoso e dalla texture avvolgente è un ‘must’ del makeup, capace di esaltare ogni tipo di donna, donare radiosità al sorriso ed essere pratico nell’applicazione, nasconde tuttavia dei ‘tasti dolenti’.

Un formulazione cremosa infatti pecca in quanto a tenuta. Il classico rossetto in stick che veste le labbra di una discreta luce e di colore infatti, non resta intatto per molte ore, ma va sempre ritoccato durante la giornata, soprattutto se si svolge un’attività lavorativa in cui si parla molto.

Il rossetto cremoso però vanta anche un grande fascino, una facilità di applicazione ed una luminosità elegante. In commercio si possono trovare diverse proposte che regalano un finish satinato o anche opaco. Il rossetto nude in formulazione cremosa è adatto ad ogni tipologia di donna che però sia disposta a ritoccarlo durante la giornata.

Rossetto nude: a chi è adatta la formulazione a lunga tenuta

Per tutte le donne amano essere in ordine e graziose per diverse ore e soprattutto non tollerano che il rossetto si stampi su qualsiasi oggetto venga inavvertitamente a contatto con le labbra, la formulazione a lunga tenuta è senza dubbio la scelta migliore.

I rossetti a lunga tenuta per eccellenza sono le tinta labbra che nelle tantissime tonalità nude sono presenti nei corner dei maggiori brand di makeup, dai più economici ai più costosi. La tinta labbra, una volta applicata, resta tenacemente adesa alle labbra per essere eliminata soltanto con l’aiuto di un buon struccante bifasico che risulti efficace ma delicato sulle labbra.

La tinta labbra nude è adatta ad ogni tipologia di donna, dalla studentessa a quella più matura e dona un effetto naturale molto gradevole. Con una tinta labbra dalla tonalità vicina alle labbra naturali si potranno eseguire delle correzioni che risulteranno quasi invisibili se si utilizza una tinta labbra dal finish opaco.

Unica pecca, le tinte labbra ed i rossetti a lunga tenuta, in genere tendono a seccare le labbra ma niente che una passata di un buon burro labbra rinnovata durante la giornata non possa risolvere.

Rossetto nude: a chi è adatta la formulazione lucida e glossy

ll rossetto nude effetto lucido, regala subito un effetto volume molto gradevole, sempre se non applicato troppo oltre la linea naturale delle labbra. In questo caso infatti, l’effetto sarà di un contorno artificiale e disordinato che metterà in evidenza qualsiasi asimmetria o difetto di applicazione proprio per i riflessi che il rossetto lucido dona alle labbra.

Tutte le formulazioni lucide e ‘glossate’ sono perfette nelle tonalità nude per chi ama un makeup labbra veloce, semplice da applicare e che non necessiti di una durata straordinaria. Il rossetto nude con un finish lucido risulta molto raffinato, perfetto per la sposa, per la giovane donna e anche per quella più matura con un contorno labbra non più tonico e pieno.

Esistono formulazioni in stick, molto pratiche e semplici da applicare, ma le più amate ed utilizzate sono le versioni semiliquide dotate di applicatore in spugna. La formulazione potrà donare un colore pieno oppure essere trasparente, lasciando intravedere le labbra leggermente colorate.

I rossetti nude sono un ‘must’ del makeup che ogni donna ama sfoggiare, ma trovare la formulazione più confortevole sarà il segreto per donare un sorriso femminile e radioso!