Aurora Ramazzotti: sempre più simile a Michelle, posa per Trussardi

Aurora Ramazzotti si lancia nel mondo delle influencer e lo fa con una clamorosa “spintarella” da parte di Tomaso Trussardi. Funzionerà? Certo, Aurora è bellissima.

Aurora Ramazzotti ha una famiglia celebre e una famiglia allargata altrettanto famosa.

Se suo padre e sua madre appassionano ancora gli appassionati di cronaca rosa e spettacolo, anche l’ex moglie di Eros e l’attuale marito di Michelle sono molto celebri (anche se in campi assolutamente differenti).

Essendo stata esposta alla celebrità fin da quando era piccolissima, Aurora Ramazzotti non ha mai fatto mistero di voler cavalcare l’onda quando possibile e di voler cogliere tutte le opportunità offerte da questa fama non richiesta.

Non è un caso infatti se Aurora, senza praticamente alcuna esperienza di conduzione, si è ritrovata a condurre un programma RAI in prima serata come Vuoi Scommettere, ovviamente accanto a mamma Michelle.

Proprio Michelle e la sua inossidabile bellezza rappresentano allo stesso tempo croce e delizia per Aurora, che ha spesso raccontata di essersi sentita spesso a disagio per i continui paragoni con la madre da cui usciva inevitabilmente sconfitta fino a qualche anno fa.

Oggi invece Aurora ha conquistato una propria indipendenza di immagine ma soprattutto una solida autostima che le hanno permesso di cominciare a muovere i primi passi nel mondo delle influencer.

Dopo una collaborazione con una famosa marca di merendine, è arrivata la prima “super spintarella” dalla famiglia di adozione.

Aurora Ramazzotti: bellissima in Trussardi (ed è davvero uguale a Michelle)

Sembra un qualsiasi servizio fotografico super professionale quello che è stato realizzato per Aurora Ramazzotti e i cui frutti sono stati pubblicati su Instagram.

I caldi toni pastello, perfetti per il periodo autunnale hanno creato uno scenario perfetto in cui la bellezza di Aurora potesse essere adeguatamente in risalto.

La figlia di Eros e Michelle ormai è completamente a suo agio davanti alla macchina fotografica e posa con grande naturalezza.

L’abitino bianco è molto castigato ed elegante: a essere messe in mostra sono soltanto le lunghissime gambe di Aurora.

Bisogna però scorrere un po’ il carosello di fotografie per scoprire la “pubblicità occulta” che è stata affidata alle fotografie di Aurora.

La figlia di Michelle infatti posa con una bellissima borsa rotonda da portare a tracolla, in un delicatissimo color rosa. Al centro della borsa spicca il simbolo del levriero che è il marchio storico di Casa Trussardi.

Tra l’altro, proprio in onore del logo dell’azienda, da pochissimo Tomaso Trussardi è finalmente riuscito ad adottare Otello, il levriero di cui Michelle almeno all’inizio avrebbe fatto volentieri a meno (e che ora naturalmente è il cocco di casa).

Dal momento che il successo dell’abito è stato immediato (molte follower hanno chiesto di che marca fosse e Aurora ha rivelato che è del brand All Saints) di certo anche la borsa Trussardi avrà avuto moltissima visibilità.

Infine, è arrivato il commento tanto temuto o forse tanto atteso: “In questa foto assomigli tanto a tua madre” ha scritto una follower. Come l’avrà presa Aurora? Probabilmente benissimo, dato che non potrebbe essere più bella, nonostante i recenti problemi di acne che sui social l’hanno fatta diventare una paladina della skin positivity.