Andrea Zelletta ignora Natalia Paragoni al GF Vip: lei reagisce così

Andrea Zelletta ha ignorato Natalia Paragoni durante la diretta del GF Vip. Il web gliel’ha fatto notare lei reagisce così.

Andrea Zelletta questa sera ha ricevuto una sorpresa da parte di sua madre. La signora Zelletta, dopo che suo figlio ha parlato di lei in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip, ha scelto di entrare per fargli una sorpresa. Sorpresa più che riuscita visto che l’ex tronista è scoppiato in lacrime.

Un bel momento, che ha emozionato il pubblico del piccolo schermo che si è però posto una domanda: ma Natalia Paragoni?

Né durante il corso di questa puntata né durante il corso di quest’avventura ha mai nominato la sua fidanzata, che invece si diceva tranquilla tant’è che gli ha lasciato anche una una romantica dedica sui social, mentre il pubblico non sembra essere così tranquillo come lei e in rete ha manifestato più di una volta, anche durante questa diretta, che gli appare piuttosto strano che lui non l’abbia mai nominata.

Natalia, molto probabilmente, ha letto tutti i commenti della rete che insinuano che il suo Zelletta non sia poi così tanto innamorato di lei, visto che l’ha completamente ignorata durante il corso del suo viaggio nella casa, e per questo motivo ha scelto di caricare su Instagram una stories che sembra proprio rispondere ai loro dubbi.

Andrea Zelletta ha ignorato Natalia Paragoni al GF Vip e lei non sembra esserne così turbata.

Grande Fratello Vip: la dedica di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta

Natalia Paragoni ha deciso di rispondere in questo modo a chi ha criticato Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip, pubblicando una foto che ritrae il suo compagno intento a godersi la sorpresa che gli autori hanno avuto in serbo per lui, accompagnando il tutto con la scritta “Amore mio”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha dato vita ad una polemica sul web, non ha fatto alcun accenno alla situazione creata dai fan, come a voler sottolineare che tra lei e il suo compagno non c’è alcun problema come loro sembrano credere. Natalia ha le spalle forti e nonostante in onda non siano andate confessioni inerenti alla sua storia d’amore, sa bene che Andrea Zelletta prova per lei un sentimento forte e sincero ma i telespettatori non sembrano pensarla allo stesso modo.

Il dubbio però sorge spontaneo: per quale motivo Andrea Zelletta al GF Vip non nomina Natalia Paragoni?