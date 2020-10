Tommaso Zorzi al GF Vip: perché lui e Aurora Ramazzotti hanno litigato

Tommaso Zorzi ha spiegato al Grande Fratello Vip perché lui e Aurora Ramazzotti hanno litigato e non si parlano più.

Tommaso Zorzi si sta aprendo come non mai in questo percorso al Grande Fratello Vip, rivelando numerosi retroscena riguardanti la sua vita privata. Retroscena che il suo pubblico non immaginava lontanamente.

Nelle scorse ore l’influencer si è confidato con i suoi compagni di viaggio, ammettendo di aver litigato, come i suoi fedeli sostenitori saranno da tempo a conoscenza, con quella che era la sua migliore amica Aurora Ramazzotti, che di recente ha asfaltato un hater su Instagram.

Tommaso ha ammesso che loro erano migliori amici fin dai tempi del liceo, ma che hanno avuto un brutto litigio durante il periodo di quarantena. Litigio causato da quello che lui ha definito il suo pessimo caratteraccio.

Tommaso Zorzi ha spiegato perché lui e Aurora Ramazzotti hanno litigato, ammettendo di essersi sentito un po’ da parte da quando lei ha iniziato la sua relazione con Goffredo e in particolare modo durante il periodo di lockdown, in quanto si sarebbe aspettato di ricevere maggiori attenzioni da parte della figlia d’arte.

GF Vip: Tommaso Zorzi pronto a ricominciare con Aurora Ramazzotti?

Tommaso Zorzi, come anticipato, ha confidato di essersi sentito un po’ da parte da Aurora Ramazzotti, ma ha ammesso anche di avere non pochi problemi nell’accettare che lei abbia iniziato una relazione stabile con Goffredo, in quanto ha sempre avuto un po’ la sindrome dell’abbandono ed in cuor suo è spaventato che la figlia d’arte posso metterlo in angolo a favore del suo fidanzato.

“Vorrei fare pace con la mia migliore amica” ha subito premesso Zorzi, che durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha minacciato di voler abbandonare il programma. “Io e lei abbiamo litigato perché ho un brutto carattere“ ha ammesso subito dopo.

“Lei si è fidanzata e mi sono reso conto che forse non riesco ad accettarlo perché ho la sindrome dell’abbandono“ ha proseguito a cuore aperto l’influencer. “Mi sento un po’ in difetto quando si vengono a creare determinate situazioni” ha aggiunto. “Lei è la migliore amica e durante il lockdown e durane il lockdown stava a casa con tutti quanti, mi sarei aspettato una telefonata di più ha concluso Tommaso Zorzi al GF Vip. “Per questo motivo abbiamo smesso di parlarci” ha aggiunto.

Tommaso Zorzi su Aurora Ramazzotti si aperto come non mai e i suoi fedeli sostenitori sperano che il suo appello, dove dice di volere fare pace con lei, venga ascoltato dalla figlia d’arte e che gli dia una seconda possibilità per poter ricostruire il loro rapporto. Almeno per il momento, però, la figlia di Michelle Hunziker non si è ancora espresse sulle dichiarazioni del concorrente, che nelle scorse ore è stato anche accusato di approfittarsi di Franceska Pepe.