Shannen Doherty: il cancro non si ferma, le sue ultime decisioni

L’attrice Shannen Doherty, amatissima star di Beverly Hills 90210 sta lottando ancora contro il cancro che sembrava ormai in remissione. Le sue ultime decisioni e i racconti affidati alla rivista ‘Elle’.

Sembra crudele ma l’attrice Shannen Doherty, star del telefilm cult “Beverly Hills 9210″ ma entrata nel cuore di tutti anche per la sua magnifica interpretazione nel telefilm “Streghe”, è di nuovo in lotta con un cancro al quarto stadio e, in una esclusiva intervista rilasciata ad ‘Elle’ si è raccontata in tutta la sua verità.

Una donna tenace e radiosa che ha sempre fatto della sua lotta contro il cancro una battaglia condivisa con tutti coloro che la amano, e le sue ultime decisioni coinvolgono proprio i suoi cari.

Shannen Doherty : “girerò videomessaggi per i miei cari”

Si racconta come una guerriera Shannen Doherty alla rivista ‘Elle’. Una donna che dal 2015 sta combattendo la sua dura battaglia contro il cancro al seno che l’ha colpita e che ogni giorno sente l’energia vitale fluire nel suo corpo, a dispetto del brutto male che la sta lentamente consumando.

Parla delle decisioni che dovrà prendere riguardo le persone che ama:

“Non mi sono ancora messa a tavolino per scrivere lettere importanti. Ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me”

Shannen racconta che il suo tumore non accenna a fermarsi nonostante le cure e così a Elle ha raccontato la sua decisione di girare dei video messaggi per i suoi cari, per lasciare loro delle parole che potranno ascoltare se lei non dovesse farcela:

“Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile”

e aggiunge:

” La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. E’ difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”

Shannen aveva infatti annunciato la remissione dal cancro nel 2017 ma purtroppo la terribile malattia sembra essere tornata e più aggressiva che mai. Sul suo profilo social l’attrice ha scritto:

“Sto lottando con tutta me stessa”

e ha aggiunto:

“Ho ancora tanto da condividere”

Shannen Doherty, la guerriera che combatte la sua battaglia con il sorriso che regala sempre a tutti noi, lo stesso che donò a Brenda Walsh conquistando tutti noi.

