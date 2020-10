Ottobre 2020: come sarà il mese per i segni zodiacali

Scopri come sarà il mese di Ottobre per i vari segni dello zodiaco.

Oggi entriamo ufficialmente nel mese di Ottobre. Un mese molto particolare, che segna sempre più l’avvicinarsi dell’inverno e che è al contempo testimone delle giornate sempre più corte e del freddo incombente. Quest’anno, la posizione degli astri lo renderà un mese perfetto per l’introspezione. E ciò spingerà diversi segni zodiacali ad interrogarsi sulla propria vita e a guardarsi dentro. Se affrontato nel modo giusto, può essere un momento di svolta e di crescita. Un momento in cui imparare a conoscersi per davvero e scoprire limiti e risorse del proprio modo di essere.

Per questo motivo, oggi cercheremo di capire come saranno i prossimi 31 giorni per i vari segni dello zodiaco. E lo faremo approfondendo anche quali sono gli aspetti sui quali dovrebbero concentrarsi maggiormente al fine di diventare la versione migliore di se.

Come sarà il mese di Ottobre per i segni dello zodiaco

Ariete – Un mese ricco di soddisfazioni

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete stanno per affrontare un mese intenso e carico di cose da fare. Ciò li renderà più attivi che mai e volti a capire di cosa hanno veramente bisogno. La loro sarà una ricerca in grado di condurli lontano e di fargli esplorare parti di se che non pensavano neppure di possedere. A ciò si unirà una certa fortuna economica e qualche successo che probabilmente non si aspettavano. Cose che gioveranno al loro umore, al punto da fargli apprezzare questo nuovo mese solitamente osteggiato per il clima più rigido. Un aspetto del quale i nativi del segno non si cureranno più di tanto. E tutto perché presi a pensare a come dividersi tra i tanti impegni e le mille cose che devono ancora iniziare.

Toro – Un mese che segnerà quelli futuri

I nativi del segno zodiacale del Toro vivranno un Ottobre piuttosto strano. Non è infatti detto che si tratti di un periodo immediatamente positivo. E ciò, almeno all’inizio, potrebbe destabilizzarli un po’. La verità è che per costruire qualcosa di buono, a volte è necessario radere al suolo ciò che c’era prima. E questo sarà un po’ quanto avverrà in alcuni settori della loro vita. Ciò che conta è che non si tratterà di problemi duraturi. Al contrario, con il passare dei giorni cambieranno idea. Si renderanno infatti sempre più conto di come certe scosse fossero loro necessarie per poter arrivare a qualcosa di meglio. Il consiglio delle stelle? Approfittare del periodo per lavorare su se stessi. In questo modo potranno crescere e migliorare quanto serve. Facendosi trovare pronti per ciò che il futuro ha in serbo per loro.

Gemelli – Un mese fatto di nuovi inizi

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, stanno per andare incontro ad un mese particolare. Un mese nel quale darsi da fare per riprendere in mano le loro vite. Si troveranno infatti alle prese con iniziative sempre nuove. E con la possibilità di fare nuove conoscenze, tutte molto importanti per il loro futuro. Se il periodo appena trascorso li aveva scoraggiati un po’, le cose stanno per cambiare. Basterà infatti il mese di Ottobre per far si che si rendano conto di essere destinati a tante cose belle. Molte delle quali ancora tutte da scoprire. La loro allegria e la voglia di fare che fa da sempre parte di loro fungerà da guida. E li aiuterà a costruire ciò di cui hanno bisogno per vivere meglio. Inutile dire che anche l’umore ne trarrà dei benefici, tornando quello scoppiettante di sempre. Cosa che li renderà più che mai al centro delle attenzioni di tutti.

Cancro – Un mese di tentativi da compiere

Per i nativi del segno zodiacale del Cancro, il mese di Ottobre sarà un po’ sottotono, almeno sotto alcuni punti di vista. Niente paura, però, si tratterà solo di un breve periodo nel quale dovranno impegnarsi nel portare avanti diversi tentativi. Così facendo, si avvicineranno a ciò che desiderano scoprendo i passi giusti da compiere. E anche se a volte ci sarà qualche fallimento da affrontare, la voglia di andare avanti li guiderà sempre verso la meta. Ciò che conta è che non si perdano mai d’animo. Ma che sappiano apprendere dagli errori per proseguire al meglio. E tutto per abbracciare ciò che davvero desiderano nel profondo.

Leone – Un mese da dedicare agli altri

I nati sotto il segno zodiacale del leone sono pronti come non mai ad abbracciare nuove avventure. Prima di lanciarsi come sempre nel vuoto, hanno però bisogno di farsi avanti e di imparare a lasciarsi coinvolgere maggiormente dagli altri. Solo così, infatti, potranno sentirsi davvero in sintonia con il mondo che li circonda. Un aspetto da tenere sempre in considerazione. Sopratutto per loro, così abituati a pensare sempre e solo ai propri interessi. A volte, però, c’è bisogno di concentrarsi anche sugli altri. E farlo può essere la giusta via da seguire per vivere al meglio anche con se stessi. Imparare cose come l’empatia e la condivisione è infatti molto importante anche per la sfera personale. Motivo per cui, lavorando più sugli altri che su se stessi, i nativi del segno potranno apprendere qualcosa in più su di se. Tanto da arrivare a conoscersi meglio.

Vergine – Un mese per lavorare su di se

L’aspetto principale del mese di Ottobre per i nativi del segno zodiacale della Vergine sarà quello del lavoro su se stessi. Si tratterà infatti di un periodo di introspezione nel quale esplorare a fondo il proprio modo di essere al fine di apportarvi dei benefici. Solo così facendo, infatti, i nativi del segno potranno entrare in contatto con se stessi. E lo faranno al punto da imparare a riconoscere i propri errori e porvi i necessari aggiustamenti. Sarà quindi un mese diverso dagli altri. Un mese nel quale ogni cosa assumerà aspetti diversi dal solito. Arricchendoli di nuovi spunti e di modi di vedere le cose. Se sapranno cogliere ogni stimolo con il giusto mood, si tratterà quindi di un mese arricchente. Uno in grado di infondere loro la giusta dose di ottimismo e la capacità di sognare della quale sono da sempre piuttosto carenti.

