Dramma per John Legend e Chrissy Teigen: morto il terzo figlio che aspettava la modella 34enne. “Siamo scioccati”.

Dramma per John Legend e la moglie Chrissy Teigen. La 34enne modella, ricoverata da due giorni in ospedale per una emorragia, ha avuto un aborto spotaneo. La coppia ha così perso il terzo figlio e ad annunciare la grave perdita è stata la stessa modella che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di immagini struggenti accompagnate da un doloroso messaggio con cui spiega ai followers ciò che è accaduto.

E’ un dolore enorme quello che ha colpito l’artista americano John Legend e la moglie Chrissy Teigen. La coppia che ha due figli, una Simone e Miles Theodore, ha perso il terzo figlio. Una perdita che ha distrutto entrambi e che la modella 34enne che in questi giorni aveva svelato di essere ricoverata dopo aver subito diverse perdite di sangue, ha annunciato personalmente sui social.

“Siamo scioccati, è quel tipo di dolore di cui senti solo parlare, che non abbiamo mai provato prima. Non siamo riusciti a fermare l’emorragia e a dare al nostro bambino ció di cui aveva bisogno, nonostante sacchetti e sacchetti di trasfusione di sangue. Non è bastato. Di solito non scegliamo i nomi dei nostri bambini finché non nascono, ma per noi tu eri Jack. E lo sarei per sempre. Hai combattuto duramente fino all’ultimo per far parte della nostra famiglia“, scrive Chrissy Teigen dall’ospedale dove ha avuto un aborto spontaneo.

“Jack, mi dispiace che non siamo riusciti a darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre. Siamo così grati per la vita che abbiamo, per i nostri figli Luna e Miles, per tutte le cose incredibili che abbiamo vissuto. Ogni giorno può essere pieno di sole. In questi giorni più bui piangeremo tutte le nostre lacrime, ma ci abbracceremo e ameremo più forte e ce la faremo”, conclude.