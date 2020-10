Francesco Chiesa Soprani, ex manager di Elisabetta Gregoraci, ha raccontato la sua verità sul rapporto con Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci avrà sicuramente preso in considerazione l’idea che purtroppo una volta varcata la soglia rossa del Grande Fratello Vip tutti i personaggi appartenenti al proprio passato, e non positivi, possono tornare a galla.

Questo è quello che è successo anche a lei in quanto, oltre allo scivolone del suo ex sul mantenimento, è intervenuto il suo ex manager che, intervistato dal settimanale Nuovo l’ha duramente attaccata.

Secondo Francesco Chiesa Soprani, quanto è il nome del suo ex manager, Elisabetta avrebbe decantato una storia di un grande amore con l’imprenditore che non sarebbe mai esistita, in quanto lei sarebbe stata interessata soltanto al suo personaggio e non alla sua persona.

Elisabetta Gregoraci non era innamorata di Flavio Briatore, insinua il suo ex manager, rivelando anche di aver avuto un flirt passionale con lei in passato.

Ex manager di Elisabetta Gregoraci svela: “Non era interessata a Briatore”

L’ex manager di Elisabetta Gregoraci si è scagliato duramente contro di lei, dipingendola anche come una grande calcolatrice, in grado di saper gestire molto bene quelli che sono i suoi interessi.

“Elisabetta ha sempre mentito su Flavio” chiarisce il suo ex manager Francesco Chiesa Soprani. “Lei sa gestire e calcolare molto bene la sua vita e prima di parlare degli altri farebbe bene a guardarsi prima allo specchio, così da potersi confrontare con quella che è la realtà dei fatti” ha proseguito sulla concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, dove ha fatto una confessione intima su Pierpaolo Petrelli.

“Io e lei abbiamo avuto un flirt, qualcosa che sfocia sull’intimità piuttosto che nel sentimentale“ ha aggiunto. “Per questo motivo posso confermare che lei si è fidanzata con Briatore soltanto perché era lui e non perché fosse interessata alla sua persona“ ha concluso.

Come reagirà Elisabetta Gregoraci al GF Vip di fronte a queste dichiarazioni sul suo matrimonio con Briatore? Staremo a vedere se Alfonso tratterà l’argomento durante la prossima diretta prevista per venerdì.