Dieta brucia grassi con tè verde e peperoncino, perdi fino a 3 chili

Può sembrare strano accostare tè verde e peperoncino come principi di una dieta brucia grassi, ma sono tra i veri ingredienti che servono

Se velocizzare il metabolismo è (ogni tanto) la vostra missione, questa dieta brucia grassi con tè verde e peperoncino è quello che vi serve. La premessa è che non esiste una regola generalmente adattabile a tutti e su ogni fisico la dieta funziona in maniera diversa. Ma questa, se seguita per un massimo di sette giorni e dietro consulto di uno specialista, assicura un buon risultato finale,

Inserire cibi e spezie come peperoncino, zenzero, ananas e pesce, oltre al caffè e al tè verde, è la soluzione ideale per dimagrire con gusto e senza troppo impegno. Intendiamoci, nessuno di questi è miracoloso, ma con la giusta combinazione potremo perdere anche fino a 2-3 chili in una settimana senza sforzi eccessivo

Un esempio concreto di menù per la dieta brucia grassi con tè verde e peperoncino? Eccolo.

Lunedì

Colazione: tè verde, 3 fette biscottate, composta di frutta

Spuntino e merenda:cubetto di parmigiano o frutto fresco

Pranzo: ceci in insalata con zenzero e peperoncino, gallette di riso, verdura di stagione

Cena: pollo al limone, riso pilaf, insalata mista

Martedì

Colazione: tè verde, 3 fette biscottate, composta di frutta

Spuntino e merenda: cubetto di parmigiano o frutto fresco

Pranzo: 70 g pasta integrale olio e peperoncino, insalata, tonno naturale

Cena: pesce al forno con pomodoro e peperoncino, rucola, 1 fetta di pane

Mercoledì

Colazione: 125 g yogurt magro, 20 g di cereali, frutto di stagione

Spuntino e merenda: cubetto di parmigiano o frutto fresco

Pranzo: 70 g pasta integrale al pomodoro, tofu e insalata

Cena: 120 g pollo all’ananas, 2 fette di pane, verdure di stagione

Giovedì

Colazione: 125 g yogurt magro, 20 g di cereali, frutto di stagione

Spuntino e merenda: frutto fresco o qualche noce o mandorla

Pranzo: 1 patata lessa, 2 uova sode, zucchine e tisana zenzero

Cena: 150 g carne bianca o pesce, verdure lessate, frutta

Venerdì

Colazione: latte scremato, semi di chia, 2-3 biscotti secchi, mezza banana

Spuntino e merenda: frutto fresco o qualche noce o mandorla

Pranzo: 20 g pasta o riso integrali olio e peperoncino, insalata, pesce al forno

Cena: crema di zucca e zenzero, 2 fette di pane, orzo

Sabato

Colazione: 125 g yogurt magro, 20 g di cereali, frutto di stagione

Spuntino e merenda: frutto fresco o qualche noce o mandorla

Pranzo: 70 g riso integrale olio e peperoncino, insalata, 100 g petto di pollo

Cena: 50 g pasta integrale all’olio, 120 g vitello alla piastra, funghi

Domenica

Colazione:salmone affumicato e 1 fetta pane tostato

Spuntino e merenda: frutto fresco o qualche noce o mandorla

Pranzo: 80 g pasta integrale con pomodoro e peperoncino, insalata e pesce fresco

Cena: 120 g tacchino ai ferri, riso basmati e verdure a piacere