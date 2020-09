L’idea per un contorno facile e tipicamente autunnale: la zucca gratinata al forno. Ecco tutti i segreti per realizzarla.

Se siete alla ricerca di un contorno tipicamente autunnale ecco la ricetta della zucca gratinata al forno. Un piatto facile e di stagione per accompagnare secondi a base di carne o pesce.

Per prepararlo serviranno pochissimi ingredienti facili da reperire. Un contorno saporito ma anche leggerissimo il cui segreto sta nel suo condimento perfetto a base di pangrattato, formaggio e aromi vari.

Per prepararlo armatevi solo di un’ottima zucca di stagione e di poco altro. Scopriamo insieme la ricetta e tutti i segreti per realizzarla al meglio.

Ecco il contorno facile e di stagione: la zucca gratinata al forno facilissima

Per preparare questa deliziosa ricetta serviranno pochi e semplici ingredienti. Prima di tutto dovrete armarvi di un’ottima zucca di stagione. Un’impresa che non vi risulterà difficoltosa visto che in questo periodo se ne trovano in gran quantità.

Oltre alla zucca, però dovremo avere in dispensa del pangrattato, del formaggio e qualche aroma. A questo punto indossate il vostro grembiule preferito e partiamo.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di zucca

100 g di formaggio (potrete utilizzare il gouda, la fontina o l’emmental a seconda dei vostri gusti)

2 cucchiai di pangrattato

olio extra vergine di oliva q.b.

sale q.b.

Parmigiano Reggiano q.b. (in alternativa Grana Padano)

pepe q.b.

rosmarino

curry o paprika q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta occorre iniziare dalla pulizia della zucca. Chi si trova a compiere questa operazione per la prima volta potrebbe trovarla piuttosto complicata.

Per pulirla in maniera adeguata vi sveliamo come fare. Iniziate tagliando la zucca a fette e poi levate la buccia. Togliere la buccia senza aver prima ridotto la zucca a pezzi più piccoli risulterà infatti un’impresa piuttosto complicata.

Una volta che avrete realizzato e pulito tutte le fettine di zucca adagiatele su una teglia. Va bene anche una terrina da forno. Tra una fetta e l’altra di zucca mettiamo un pezzo di formaggio. Aggiungiamo quindi sale e pepe e poi gli aromi scelti. Il rosmarino è consigliato perché esalta il sapore della zucca, e poi potrete scegliere se aggiungere del curry o della paprika, a seconda dei vostri gusti personali.

Condiamo ancora un po’ con un bel giro d’olio extra vergine d’oliva, quindi spolveriamo sopra del pangrattato. Come tocco finale possiamo aggiungere un po’ di parmigiano grattugiato, ma andrà bene anche del Grana Padano.

A questo punto inforniamo nel forno pre-riscaldato a circa 220 gradi per 20 minuti. Sforniamo e lasciamo intiepidire qualche minuto. Quindi serviamo a tavola.

Scopri anche la ricetta delle verdure gratinate autunnali.