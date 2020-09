Michelle Hunziker dà il buongiorno ai fans dal letto e con un look total black è assolutamente meravigliosa, foto.

Bellissima, truccata e con i capelli in perfetto ordine, Michelle Hunziker dà il buongiorno ai fans dalla sua casa. Sdraiata dopo essersi vestita e preparata per affrontare una nuova giornata, ilumina le bacheche Instagram dei suoi followers con i suoi capelli biondi resi ancora più evidenti dalla maglia scura che indossa. Una bellezza naturale quella della conduttrice che piace tantissimo agli uomini, ma anche alle donne che ammirano la Hunziker anche per l’ironia, la simpatia e la schiettezza con cui si rapporta al pubblico.

Michelle Hunziker senza trucco e con i capelli arruffati: sempre incantevole

Capelli arruffati, viso naturale senza trucco e un sorriso radioso con cui ha conquistato il pubblico italiano sin dagli esordi. Michelle Hunziker è un vulvano di energia che distribuisce sui social con le foto e i video che è solita condividere. La Hunziker incanta tutti sia quando si mostra con outfit elegenti o casuale, con trucco e parrucco in perfetto ordine sia quando si mostra totalmente al naturale.

“Sembro uscita da un film anni 80 dal “ciuffo”. E invece ero semplicemente appena sveglia! Di notte mi sa che lotto con i miei due cuscini e mi “frittello” da una parte all’altra!!!”, scrive Michelle su Instagram dove aver pubblicato una foto scattata appena sveglia.

“Bellissima ancora di più”, le scrive Elisabetta Franchi mentre Francesco Renga si ritrova ad essere d’accordo con lei avendo una chioma riccia e selvaggia. “Che sorriso contagioso”, scrive invece un utente e un altro si chiede: “Dove si firma per avere il tuo aspetto la mattina?”. Ma i complimenti per la Hunziker non finiscono qui: “Come fai ad essere così figa di mattina?”, “Sempre più giovane, complimenti”, “Michelle anche con i capelli, arruffati rimani sempre bellissima”, “Che meraviglia di donna che sei!!! A parte la tua indiscutibile bellezza, quello che adoro in te è la tua solarità e l’energia che emani!!! Mitica!!!”.

La Hunziker continua a far innamorare tutti, ma il suo cuore è delle figlie Aurora, Sole e Celeste e del marito Tomaso Trussardi che, nella sua prima intervista a Verissimo, ha raccontato l’enorme dolore per la morte del fratello.