Maria De Filippi rompe il silenzio sull’Ares Gate: “Non ci credo”

Maria De Filippi, intervistata da Selvaggia Lucarelli, ha parlato per la prima volta dello scandalo legato all’Ares Gate nato al GF Vip.

Maria De Filippi solitamente ama esprimersi soltanto su argomenti che la riguardano da vicino. Per questo motivo ha stupito il pubblico del piccolo schermo quando, intervistata da Selvaggia Lucarelli per Radio Capital, ha scelto di rompere il silenzio in merito all’Ares Gate, lo scandalo legato interno alla casa di produzione che oltre a gestire le vite professionali dei propri assistiti avrebbe avuto il pieno controllo anche sulle loro vite private.

Addirittura, nella casa del Grande Fratello Vip, si è parlato di una setta. La conduttrice di Uomini e Donne, tra l’altro un’ex protagonista del programma è diventata mamma, però non sembra credere a queste voci, convinta che la stampa abbia leggermente esagerato nei confronti di questa vicenda.

“Nella Casa purtroppo a volte viene un po’ a mancare quella consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24” ha precisato Maria, facendo intendere che spesso i concorrenti dicono cose che normalmente non avrebbero detto. “Ma onestamente alla storia della setta non credo più di tanto” ha ammesso Maria De Filippi sull’Ares Gate per poi ammettere di essere più preoccupata per le conseguenze che questa vicenda possa avere nella mente del pubblico da casa.

Ares Gate, Maria De Filippi ammette: “Non è sempre così”

Maria De Filippi, come anticipato, ha rivelato di essere più preoccupata per le conseguenze che questa vicenda possa avere nei confronti del pubblico del piccolo schermo, in quanto continua ad insidiarsi in lui il pensiero che il mondo dello spettacolo sia pieno di insidie, pericoli e raccomandazione.

“Onestamente sono abbastanza dispiaciuta da quello che è successo” ha precisato la conduttrice sull’Ares Gate. “Il pubblico è convinto che nel mondo dello spettacolo ci sia chissà che cosa, quando a volte non c’è assolutamente niente“ ha proseguito Maria. “A volte semplicemente ci sono delle cose che purtroppo sono in comune a tanti altri ambienti di lavoro” ha concluso piuttosto scettica.

La conduttrice di Uomini e Donne è convinta che la situazione sia stata un po’ ingigantita ed a pensarla così non è soltanto lei. Anche Francesco Testi, che ha fatto parte dell’agenzia di Alberto Tarallo, la pensa in questo modo. Tant’è che, intervistato sempre da Selvaggia Lucarelli, si è scagliato contro Gabriel Garko.

Maria De Filippi, come anticipato, con queste dichiarazioni ha stupito il suo fedele pubblico. In quanto non si è mai sbilanciata prima d’ora su situazioni o argomenti che non hanno a che fare con i programmi che da anni conduce. Questa nuova svolta, se così possiamo definirla, è stata apprezzata e non poco dai telespettatori che non hanno potuto fare a meno di apprezzare che la conduttrice abbia avuto il coraggio di esprimere il suo parere sulla vicenda.