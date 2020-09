GF Vip, Signorini ci ha “provato” con Garko: “Mi ha detto di no”

Alfonso Signorini ha ammesso, durante Casa Chi, di averci “provato” con Gabriel Garko, ma quest’ultimo avrebbe detto di no al GF Vip.

Tempo di rivelazioni per Alfonso Signorini. Il conduttore, durante il corso dell’ultima puntata di Casa Chi, non poteva di certo non commentare il coming out di Gabriel Garko al GF Vip.

Ovviamente, tra una confessione e l’altra, Alfonso ha svelato un curioso retroscena sull’attore, ammettendo di averci provato a volerlo come concorrente e non come ospite della casa più spiata d’Italia, ma lui, in maniera molto educata e gentile, ha rifiutato la gentile proposta ricevuta.

“Io volevo che lui entrasse nella casa in qualità di concorrente” ha ammesso il conduttore, che durante l’ultima diretta ha rimproverato Tommaso Zorzi. “Abbiamo parlato parecchio, ma alla fine lui non se l’è sentita e dopo aver tergiversato un po’ ha rifiutato” ha rivelato il conduttore.

Gabriel Garko ha rifiutato di essere nel cast del GF Vip. L’attore, probabilmente a causa del segreto di Pulcinella svelato in diretta, non se la sentiva di accettare la proposta ricevuta da Alfonso Signorini.

Signorini sul coming out di Gabriel Garko al GF Vip: “Non viveva più bene”

Alfonso Signorini, durante il corso della puntata, si è anche sbilanciato in merito al discorso di Gabriel Garko al GF Vip. O meglio: sulla favola, bella ma pur sempre una favola, che lui ed Adua Del Vesco hanno vissuto qualche tempo fa.

“Non è stato facile convincerlo a fare coming out in puntata” ha ammesso Alfonso. “Ma ero convinto che lui avesse bisogno di fare un passo del genere” ha aggiunto. “In particolar modo dopo aver assistito a tutto quello che è successo ultimamente nella casa, lui ha scelto di fare chiarezza e di levarsi finalmente un peso da dosso“ ha confidato il conduttore su Garko, che è stato criticato da Francesco Testi.

“Gabriel non riusciva più a vedere bene. Il personaggio che si è costruito in questi anni cominciava a stargli stretto” ha aggiunto. “Lui si è definito come un bambino ed in effetti è vero: piange sempre ultimamente ed ha continui sbalzi di umore” ha confidato Alfonso Signorini su Gabriel Garko dopo il GF Vip. “Sta iniziando a prendere confidenza con Dario e sono molto contento di questo”.

“Subito dopo che ha fatto coming out” ha poi svelato il direttore di Chi. “Mi ha confidato che è riuscito di nuovo a guardarsi allo specchio“ ha concluso. “Prima non ci riusciva”.

Gabriel Garko dopo il Grande Fratello Vip, tra l’altro di recente Manuela Arcuri ha parlato della loro storia, è pronto ad iniziare a vivere come non mai prima d’ora.