Elisabetta Gregoraci imbarazza Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 con una domanda sulle prestazioni intime di Massimiliano Morra. Quest’ultimo e Adua sono stati fidanzati e, durante la cena, gli altri concorrenti hanno cominciato a parlare di Morra e delle sue difficoltà ad inserirsi nel gruppo. La Gregoraci, però, è andata oltre chiedendo alla Del Vesco come fosse sotto le coperte.

Elisabetta Gregoraci, domanda scomoda ad Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 su Massimiliano Morra: “Com’è a letto?”

Massimiliano Morra, durante la puntata di lunedì 28 settembre del Grande Fratello Vip 2020, insieme a Tommaso Zorzi e Myriam Catania che è tornata a parlare di Luca Argentero, ha abbandonato la casa per trasferirsi nel cucurio dove, probabilmente, resteranno fino alla puntata di venerdì 2 ottobre. Senza la presenza dell’attore, Elisabetta Gregoraci che considera Massimiliano Morra un po’ “moscio” ha cercato di capirne di più facendo qualche domanda ad Adua Del Vesco che è stata l’ex fidanzata dell’attore.

“Mamma mia perà… glielo vuoi spiega’? Ma a letto era così pure? Mamma mia… no Adua no, spero de no…”.Con queste parole, l’ex moglie di Flavio Briatore che, in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli ha usato parole dure nei suoi confronti, ha cercato di capire qualcosa in più del suo coinquilino.

La domanda scomoda della Gregoraci, tuttavia, non è stata accolta positivamente dal popolo del web. Su Twitter, in particolare, gli utenti che, ogni giorno commentano ciò che accade nella casa più spiata d’Italia, hanno attaccato Elisabetta applaudendo la reazione di Adua Del Vesco che con un “no comment” ha chiuso immediatamente l’argomento.

Dopo essere finita nel mirino del web per l’imitazione di Gabriel Garko e Adua Del Vesco che ha scatenato una lite tra Francesco Oppini e Massimiliano Morra, come risponderà stavolta la Gregoraci?