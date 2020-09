Astrologia: il messaggio che ci ha lasciato il mese di Settembre

Scopri qual è l’insegnamento, o volendolo chiamare in modo diverso, il messaggio di Settembre per i vari segni dello zodiaco.

Che la vita sia una vera e propria scuola è ormai risaputo. Ogni singolo giorno è fatto di esperienze e avvenimenti che se presi nel modo giusto possono lasciare lezioni importanti e indispensabili per la crescita personale. E se pensiamo che un mese è fatto di circa 30 giorni, è facile immaginare quante siano le cose che si possono imparare. Cose che spesso possono essere ricondotte ad un unico messaggio in grado di inglobare le più importanti.

Un dato di fatto è che tra le tante esperienze che si fanno nel corso di un mese, alcune sono influenzate anche stelle. Per questo motivo oggi scopriremo qual è il messaggio che Settembre ha dato ai vari segni dello zodiaco. Un modo come un altro per portare con se qualcosa di prezioso nel nuovo mese. E tutto al fine di proseguire in modo armonico il proprio percorso di crescita personale.

Il messaggio che Settembre ha lasciato ad ogni segno zodiacale

Ariete – Essere forti non è tutto

Nel corso di questo mese i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete si sono ritrovati più volte in momenti di fragilità. Ovviamente la cosa non sia mai di loro gradimento. A differenza delle alte volte, però, hanno scoperto come accettare determinate debolezze sia il primo passo per eliminarle. Tra incontri importanti ed esperienze particolari, i nativi del segno hanno infatti avuto modo di mettersi alla prova. E ciò li ha portati a scoprire come apparire forti ad ogni costo non sia sempre positivo. Seppur estranei a questo assunto, si sono quindi resi conto che la forza non è tutto. E che nella vita ci sono anche altre cose da prendere in considerazione. Cose che a volte passano anche per i sentimenti o i modi di fare ritenuti erroneamente “deboli”. Un messaggio che probabilmente deve ancora essere metabolizzato. Ma che i nativi del segno hanno recepito forte e chiaro, tanto da essere ormai pronti a metterlo in pratica.

Toro – Fidarsi è un atto d’amore

I nativi del segno zodiacale del Toro non sono esattamente bravi quando si tratta di fidarsi degli altri. Per loro si tratta di un processo difficile e per il quale devono impiegare diverse energie. Ciò fa si che molti rapporti che potrebbero evolversi rapidamente, procedano invece molto più lentamente e tutto per via della loro mancanza di fiducia. Di solito, infatti, a causa delle loro remore, non riescono ad aprirsi del tutto, lasciando trasparire un distacco che alla lunga può ostacolare le cose. Nel corso del mese di Settembre, però, molti di loro hanno potuto appurare come scegliere di fidarsi possa essere a suo modo entusiasmante. Sebbene si tratti a tutti gli effetti di un salto nel vuoto, farlo presuppone un lasciarsi andare del quale alle volte sentono persino il bisogno. Purché si faccia scegliendo le persone giuste. Ovvero quelle con le quali si è disposti a rischiare, fidarsi e affidarsi. Una cosa che in questo mese hanno imparato a sperimentare. E anche se al momento non si può dire che abbiano preso confidenza con la cosa, hanno quantomeno imparato a prenderla in considerazione. E questo è già di per se un buon risultato.

Gemelli – Essere se stessi è la cosa più importante

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivono da sempre una sorta di conflitto interiore per via del loro essere duale. Dopo lo strano anno vissuto, però, con il mese di Settembre hanno avuto modo di mettersi in gioco in modo diverso dal solito. Ciò gli ha consentito di essere più facilmente e stessi e di osservare la risposta del mondo circostante. Rendersi conto di poter essere amati anche così li ha resi più forti e più consapevoli del loro essere speciali. Cosa che sono spesso proprio in virtù di quelli che considerano dei difetti. Un cambio di prospettiva che li ha resi più sereni e propositivi e che li ha portati ad aprirsi maggiormente agli altri. Certo, la strada da percorrere è ancora tanta ed il rischio di tornare ai vecchi atteggiamenti di chiusura è sempre dietro l’angolo. I passi fatti nella direzione giusta, però, restano presenti e pronti a testimoniare ciò che i nativi del segno non avrebbero mai considerato possibile. Ovvero che essere se stessi è liberatorio e più piacevole di quanto si pensi.

Cancro – La pazienza paga

Per motivi spesso diversi tra loro, i nativi del segno zodiacale del Cancro hanno fatto scoperte importanti. Ad esempio, hanno avuto modo di scoprire come portare pazienza generi più frutti del dare in escandescenza ad ogni piccolo problema. Si tratta di una scoperta che hanno fatto casualmente e che deve ancora essere metabolizzata. Una scoperta che con il tempo potrebbe dare dei risultati positivi. I nativi del segno sono infatti sempre troppo propensi a prendersela per ogni più piccola mancanza. E ciò li porta a diventare irascibili e a volte persino vendicativi. Rendersi conto che mostrarsi flessibili e cortesi funziona di più è sicuramente un messaggio positivo. Cosa che non si aspettavano di ricevere ma che li ha costretti a riflettere sui loro modi di agire. Certo, non ci si può aspettare dei grossi cambiamenti da parte loro, almeno nel medio termine. Però, è facile immaginare che questa novità finirà presto o tardi con l’influire almeno un po’ nel loro modo di comportarsi. E tutto rendendoli persone più aperte e disponibili e di conseguenza migliori. Tutte cose che devono, senza alcun dubbio a quanto appurato nel mese di Settembre.

Leone – La vita è sempre piena di sorprese

Per i nati sotto il segno zodiacale del Leone, il mese di Settembre è servito più che altro a consolidare qualcosa che sanno da sempre. I nativi del segno, hanno infatti avuto modo di sorprendersi in diverse occasioni. Ivi comprese quelle che davano ormai per conosciute o del tutto prive di novità importanti. Inutile dire che, abituati come sono a cogliere sempre il lato positivo delle cose, questo aspetto li ha cambiati. Li ha resi infatti più propensi ad aspettarsi il meglio anche da situazioni considerate ormai concluse. Cosa che ha reso il loro umore più allegro, portandoli ad immaginarsi scenari sempre più grandi e comprensivi di possibilità di ampliamento. Tutte cose che i nativi del segno hanno appreso. E che sono già pronti a mettere in pratica al fine di poter trarre il meglio da ogni singola iniziativa. Cosa per loro sempre estremamente importante.

Vergine – Le buone notizie arrivano all’improvviso

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono dei pessimisti nati. Per loro, immaginare qualcosa di bello è decisamente impossibile. E anche quando ci provano, la paura di andare incontro a delle delusioni è tale da farli desistere rapidamente. Eppure, il mese di Settembre è stato in grado di mostrar loro che le belle notizie arrivano. E che spesso ciò avviene all’improvviso. Una consapevolezza che devono ancora comprendere a fondo ma che può sicuramente aiutarli. Per prima cosa, a sentirsi più sicuri verso l’universo e la possibilità che la vita sia in grado di offrire anche cose belle. Sopratutto se non ci si aspetta nulla, restando quindi neutrali. Per prendere atto di tutto ciò gli ci vorrà sicuramente diverso tempo. Ciò nonostante, continuando a lavorarci su potrebbero iniziare ad allontanare i pensieri negativi. E nel farlo potrebbero iniziare a lasciarsi quanto meno un margine di dubbio. Un aspetto che nel loro caso farebbe già una grande differenza rendendoli più aperti e fiduciosi nei confronti della vita.

