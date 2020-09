Il makeup occhi oro, è uno dei ‘must have’ del trucco occhi autunno 2020. A chi sta bene, come realizzarlo, i prodotti e i video tutorial.

Il trucco occhi è uno dei protagonisti assoluti del makeup 2020 e l’oro è uno dei colori a cui nessuna donna dovrebbe rinunciare. Un colore in grado di donare ricercatezza al trucco, dolcezza allo sguardo e radiosità al viso.

Scopriamo a chi sta bene il trucco oro, come realizzarlo, i prodotti e degli esaustivi video tutorials.

Trucco occhi autunno 2020: makeup oro, a chi sta bene

Il makeup occhi che vede come protagonista l’oro, è un makeup che sta bene ad ogni tipologia di donne e in diverse circostanze. Le tante tonalità di questo colore e le diverse fomulazioni dei prodotti, fanno di questo makeup occhi, un ‘must have’ della stagione perfetto per la giovanissime e anche per le donne più mature.

Per un trucco basico da sfoggiare durante il giorno, perfetti tutti gli ombretti dorati e molto discreti. Tutti gli ombretti chiari tendenti al dorato, saranno ideali per enfatizzare un occhio castano, come tutte le gradazioni di oro tendenti al verde bosco o al marrone. Per gli occhi chiari, via libera a tutti gli ombretti dorati dal sottotono freddo.

L’ombretto potrà essere compatto e in crema, ideale da applicare al mattino per un look discreto, elegante ma ricercato. Gli ombretti in polvere libera e molto pigmentati saranno perfetti per la sera e per le occasioni in cui un ‘glitter’ in più non risulti sconveniente.

Un ‘vezzo’ del makeup occhi per l’autunno 2020 è l’eye liner color oro, perfetto per realizzare un trucco ‘smart’ ma di grande effetto.

Trucco occhi autunno 2020: come realizzare un makeup oro

Il make oro è una tendenza del trucco 2020 alla quale nessuna dovrebbe rinunciare, anche per la semplicità con cui si potrà realizzare un trucco per il giorno e per il grande effetto del trucco da sera.

Per realizzare un trucco occhi da sfoggiare durante la giornata lavorativa si potrà applicare un ombretto chiaro dorato sulla palpebra mobile e poi enfatizzare lo sguardo applicando un buon mascara sulle ciglia. Lo sguardo apparirà immediatamente più giovane e luminoso ma in modo discreto ed elegante.

Alla sera o in altra occasione che necessita di un trucco occhi più ricercato, gli ombretti oro potranno essere sfumati con nuances forti come il nero, il blu oltremare, il grigio o anche più delicati come il rosa e il pesca, per un effetto super luminoso.

L‘eye liner dorato sarà davvero un ‘must’ della stagione e applicato su una palpebra mobile resa luminosa da un ombretto chiaro, esalterà in modo ricercato e raffinato lo sguardo.

Trucco occhi autunno 2020: i video tutorial selezionati per voi

L’oro renderà prezioso il makeup occhi per l’autunno 2020 ma anche molto dolce e femminile lo sguardo di tutte le donne che lo ameranno.