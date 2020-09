Serie A sotto choc: nel Genoa, ben 14 persone positive al Covid 19 tra calciatori, membri dello staff tecnico e medico, video.

La serie A torna a rischio dopo la scoperta di ben 14 persone positive al Covid 19 nel Genoa. L’esito degli ultimi tamponi ha fatto riscontrare la presenza di 14 positivi nella squadra ligure. Oltre a Schone e Perin, sono risultati positivi altri sei giocatori, quattro membri dello staff tecnico e due di quello medico.

“E’ un vero e proprio focolaio, non so come faranno a giocare. Una cosa del genere ce la doveavamo aspettare”, ha detto l’allenatore del Bologna, sinisa Mihajlovic come riporta l’Ansa.