Troppo spesso cerchiamo invano la nostra biancheria intima. Ecco come tenere in ordine la biancheria nei cassetti grazie a questi trucchi infallibili.

Quando nei cassetti della camera da letto vige il disordine trovare la biancheria diventa un’impresa ardua. Possiamo in realtà dedicarci a riordinare tutti i cassetti quando, durante la settimana, abbiamo qualche ora a disposizione. Sistemarli e riordinarli grazie a pratici trucchetti sarà davvero un gioco da ragazzi. Ecco qualche consiglio per voi che troverete sicuramente efficace.

Come tenere in ordine i cassetti della biancheria: trucchi infallibili

Molto spesso ci ritroviamo con le cassettiere che non riescono nemmeno a chiudersi, poi, se buttiamo la nostra biancheria intima così alla rinfusa, finiamo per non capirci più nulla così da ostacolare la corretta chiusura dei cassetti. Quando abbiamo poco tempo libero ed andiamo di fretta riponiamo come capita la nostra biancheria. Nel momento in cui ci mettiamo d’impegno e abbiamo pochissimo tempo a disposizione, e ci sfiora il pensiero di riordinare il tutto, dopo poco vola via poiché l’ordine all’interno dei vari cassetti dei mobili lo desideriamo molto ma non abbiamo alcuna voglia di perderci del tempo.

Oggi scoprirete come è semplice riordinarli, ma non solo, continuare a tenerli ordinati per sempre, basta semplicemente mettere in pratica dei piccoli accorgimenti. Per non parlare poi di tutte le volte che compriamo dei completini intimi e ce li dimentichiamo completamente poiché vanno ad annidarsi nei meandri del cassetto e, nella confusione, non riusciamo nemmeno più a trovarli e ad averli pronti per l’uso.

Istruzioni per l’ordine nei cassetti

Quando ci saremo convinte e ci potremmo dedicare al riordino basterà come prima mossa dedicarci ad un cassetto alla volta.

Se avete molto spazio imparate a dividere i calzini, slip, e reggiseni, avrete diverse categorie di indumenti e così eviterete la confusione di più capi diversi tra loro.

Potete riporre nel cassetto queste tre tipologie di biancheria intima anche dividendola per colori così, all'apertura del cassetto. avrete visibilmente tutti vari colori disponibili e vi ricorderete sicuramente del vostro ultimo acquisto.

Per la biancheria intima vi proponiamo anche una suddivisione in base ai modelli, di slip, infatti ce ne sono tantissimi tra cui perizoma, brasiliane, mutande adatte per il periodo del ciclo mestruale e così via.

Optate per lo stesso metodo con calze e calzini, cercate di piegarli sempre a coppia così da ritrovarli insieme ed evitare di notare sparsi per la casa i famosissimi calzini scoppiati.

E ancora

La biancheria non è solo intima ma riguarda anche il bagno e la camera da letto.

Per gli asciugamani il discorso si fa decisamente più semplice, potete piegarli, conferire un ordine sempre in base ai colori. Ma potete creare anche delle sottocategorie per quanto riguarda le tipologie di asciugamani. Esistono infatti molte persone che amano i set di asciugamani tutti uguali , beh, per quelli sarà ancora più semplice.

Ricordate che quando si tratta di asciugamani e volete ottimizzare gli spazi potete semplicemente arrotolarli, vi renderete conto di quanto spazio acquisterete anche all'interno di un solo cassetto.

Quando siete sole e non riuscite proprio a piegare delle lenzuola stendetele sul letto e iniziate a fare le varie pieghe per tutti lati. Per il coprimaterasso o il sotto con gli angoli servitevi di degli elastici arrotolando il lenzuolo così da creare molta meno confusione all'interno del cassetto.

. Invece, per piumini e coperte molto più spesse e quindi ingombranti si possono utilizzare gli utilissimi sacchetti sottovuoto così da appiattirli e da impiegare molto meno spazio.

Un altro trucco utilissimo è quello di utilizzare per quanto possibile le scatoline salvaspazio. Quando gli spazi sembrano davvero ridotti e i cassetti troppo piccoli si possono utilizzare questi splendidi e utilissimi i contenitori, ogni scatola predispone di degli spazi generalmente quadrati e di misura inferiore, nei quali vi sarà più facile suddividere i vari colori e le varie tipologie, soprattutto per quanto riguarda la biancheria intima.

Se vi viene più facile potete anche arrotolarla e accoppiarla come suddetto. Con questi semplici e rapidi trucchi avrete in poco tempo tutto in ordine e non dovrete più metterci mano.