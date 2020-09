Matilde Brandi sempre più in crisi al Grande Fratello Vip 2020. Sfogo nella notte: “Che ci faccio qui a 50 anni?”.

Matilde Brandi piange e si sfoga in piena notte dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020. La showgirl comincia a sentire il peso del gioco non sopportando le dinamiche che, in casa, stanno mettendo l’uno contro l’altro. In lacrime, dopo la puntata di Alfonso Signorini, si sfoga con Adua Del Vesco, Andrea Zelletta e Stefania Orlando ammettendo che, se non troverà un modo per stare bene e vivere più serenamente la casa, andrà via.

Matilde Brande piange: in crisi al Grande Fratello Vip 2020

Matilde Brandi pronta ad abbandonare volontoriamente la casa del Grande Fratello Vip 2020? Dopo la diretta della quinta puntata del GF Vip, animata dalla lite tra Francesco Oppini e Massimiliano Morra, Matilde Brandi è scoppiata a piangere mentre preparava la cena post puntata. La Brandi, con Adua Del Vesco e Andrea Zelletta, si è chiesta se sia il caso di restare in casa.

“Ma che sto facendo a 50 anni? Non ha senso, ha ragione Marco (Costantini, il compagno ndr)”, sbotta la Brandi. “Ma che stai dicendo? Sei una donna di spettacolo”, la rincuora Andrea Zelletta con cui ha instaurato uno splendido rapporto.

“Questa è una prova con se stessi, è un’esperienza. Non va ad intaccare il tuo percorso. Tu ne stai uscendo alla grande. Solo a questo devi pensare“, le dice Stefania Orlando.

Matilde Brandi, però, non trova pace e si chiede quale sia il suo ruolo all’interno della casa pensando di dover tornare a casa dalle figlie Aurora e Sofia. Uno sfogo amaro quello della Brandi che, in casa, ha instaurato un ottimo rapporto con tutti gli altri concorrenti.

Cosa farà, dunque, la showgirl? La Brandi lascerà davvero la casa del Grande Fratello Vip 2020 volontariamente come Flavia Abbate? I suoi coinquilini sono pronti a sostenerla e a farle cambiare idea. Ci riusciranno?