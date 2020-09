Federica Pellegrini, fondoschiena di marmo: che spettacolo – Foto

Federica Pellegrini infiamma Instagram sfoggiando il fondoschiena di marco: la foto della campionessa manda in tilt i fans.

Federica Pellegrini infiamma Instagram. La regina del nuovo italiano, prima di tuffarsi in piscina e cominciare il suo allenamento, ha regalato una foto ai fans del suo fondoschiena marmoreo. Di profilo, con i cinque cerchi delle olimpiadi tatuati sul fianco, la Pellegrini fa sognare i fans mostrando il suo fondoschiena perfetto e scolpito da anni e anni di allenamenti. Un fisico sportivo, allenato, ma estremamente femminile quello della Pellegrini, sempre più amata dagli italiani non solo per i grandi successi conquistati nel corso della sua straordinaria carriera, ma anche per la simpatia e l’ironia.

Federica Pellegrini, decolletè e addominali in primo piano

Fisico d’acciaio per Federica Pellegrini che, in estate, durante le vacanze, ha sfoggiato i muscoli. Nella foto che vedete qui in alto, oltre ad illuminare il suo profilo Instagram con uno straordinario sorriso, ha messo in primo piano decolettè e addominali. Un fisico perfetto e forgiato dai durissimi allenamenti a cui la campionessa si sottopone da anni. Sempre più bella, serena e felice, le foto della Pellegrini conquistano tutti, sia gli uomini che le donne.

“Che fisico”, scrive qualcuno. “La divina sirena dei mari”, aggiunge un altro. E ancora: “Che bellezza”, “Assolutamente perfetta”, “Anche i pesci si girano a guardarti”, “Se esistono, le sirene devono avere questo aspetto. Ulisse s’era fatto legare all’albero maestro mica per niente“, “Scolpito nel marmo”, “Un’opera d’arte”.

L’obiettivo della Pellegrini, dunque, è partecipare alle Olimpiadi di Tokyo? Prima del lockdown, la campionessa di stava preparando per quell’appuntamento. Quella di Tokyo sarebbe stata la sua quinta ed ultima Olimpiade. Il lockdown ha modificato i suoi piani e, in attesa di scoprire cosa accadrà nel futuro sportivo della campionessa, ai microfoni di Donna Moderna, annuncia che non smetterà mai con il nuoto.

“Non smetterò mai con il nuoto. E credo che, fuori dalla dimensione agonistica, lo apprezzerò ancora di più. In acqua hai la percezione esatta, e sempre diversa, di ogni millimetro del tuo corpo”, ha dichiarato a Donna Moderna.